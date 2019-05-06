مال وأعمال

وحول الجوانب الرياضية التي تشهد تواجداً سنوياً للشركة خلال الشهر المبارك، ترعى «زين» النسخة الـ 40 من دورة المرحوم عبد الله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم للسنة الرابعة على التوالي، وهي الدورة التي تأتي تحت رعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتعتبر الحدث الأبرز على الساحة الرياضية المحلية في الكويت خلال شهر رمضان من كل عام.

ويترقب جمهور ومحبوي رياضة كرة القدم في الكويت بشغف كبير فعاليات هذه الدورة، نظراً لما تشهده من مستويات عالية من الاحترافية واستضافة أبرز نجوم كرة القدم على المستوى العالمي، حيث ستستضيف الدورة هذا العام كلاً من النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي، والنجم الإيفواري ديدييه دروغبا، والنجم الكرواتي لوكا مودريتش، حيث تعطي زين المجالات الرياضية والشبابية أولوية خاصة في سلسلة برامجها الاجتماعية، ليس

في شهر رمضان فقط، بل على مدار العام،

وتعتبر الشباب والمجالات الرياضية ركناً أصيلاً في التزاماتها الاجتماعية.