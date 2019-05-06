مال وأعمال

تضمّنت الاستعدادات التي قامت بها الشركة التجهيز لإقامة الزيارات التفاعلية التي تنظمها الشركة بشكل سنوي لدور الرعاية والأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال المرضى في المستشفيات، والتي ستقوم من خلالها بمشاركتهم فرحة الشهر الفضيل وأجواء القرقيعان من خلال الحفل الذي سينظم وسط أجواء

رمضانية مليئة بالسعادة، بالإضافة إلى زيارات أقسام الأطفال في أكبر مستشفيات الدولة لرسم البسمة على وجوههم من خلال تقديم الهدايا وأكياس القرقيعان لهم ولعائلاتهم وللهيئات التمريضية التي تعتني بهم.

وستقيم زين هذا العام أيضاً حفل القرقيعان الذي ستنظّمه بالتعاون مع مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين، والذي تجمع فيه الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم لتقدم من خلاله الفقرات الترفيهية والهدايا والقرقيعان لرسم الابتسامة على وجوههم وإدخال البهجة والفرحة في قلوبهم، موضحةً أنها تهدف من خلال إقامة مثل هذه الفعاليات

والأنشطة الخيرية دعم المجتمع الكويتي وتعزيز روح التواصل.