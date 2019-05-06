مال وأعمال

واصل KIB دعمه للأنشطة الشبابية والرياضية باعتباره مصرفاً وطنياً رائداً وقدم رعايته للموسم الثاني لدوري الهواة الكويتي 2018، والذي أقيم تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة بمشاركة 10 فرق من أكاديميات معتمدة

وKIB يهدف دائماً تحت شعاره بنك للحياة في رفع الوعي بأهمية ممارسة الرياضة واتباع نمط عيش صحي من خلال رعاية ودعم الفعاليات الرياضية التي تنعكس إيجاباً على صحة الأفراد وقدرتهم الإنتاجية، وذلك انسجاماً مع إيمانه بأن تقدّم المجتمعات الحديثة يعتمد على صحة وسلامة أفرادها وتأتي هذه الرعاية في إطار اهتمامه بالجانب الرياضي والتوعوي الصحي، حيث أقيم الحدث بالتعاون مع جهات رياضية وصحية بهدف نشر التوعية بأهمية ممارسة الرياضة وتأثيرها على التخلص والوقاية من الأمراض ما يسهم في تعزيز صحة أفراد المجتمع.

ويعمـل KIB جاهـداً علـى تعزيـز ثقافـة الاهتمام بالرياضـة باعتبارها ركنـاً أساسـياً فـي برنامـج ممارسـة الرياضـة فـي المجتمـع الكويتـي وتشــجيعه لموظفيــه علــى المشــاركة فــي البطولات والــدورات الرياضيــة المحليــة وخاصــة فــي مجــال كــرة القــدم مثل تقديمه للدعم والرعاية لدورة المرحوم جاسم الشرهان الرمضانية لكرة القدم، بالإضافة إلى دورة القطان لكرة القدم، كما عزز مشاركته في دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة قدم الصالات المغلقة، وذلك من خلال تقديم رعايته المادية للدورة إلى جانب تشكيله فريق يضم نخبة من اللاعبين المحترفين للمنافسة على كأس البطولة.

كما يخوض فريق بنك الكويت الدولي لكرة القدم بطولة دوري اتحاد المصارف لكرة القدم لهذا العام، وذلك ضمن نشاط البنك الرياضي الذي يأتي تأكيداً على التزامه بتشجيع قطاع الرياضة والشباب في إطار برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية الذي يهدف الى دعم وتشجيع إدارة البنك لموظفيه، وتحديداً فيما يتعلق بتحفيزيهم على المشاركة في مثل هذه البطولات وتنظيم النشاطات الخارجية، وهذا الدعم الكبير ساهم في رفع الحماس لدى لاعبي فريق كرة القدم ونجح في تشجيعهم على تقديم مستوى متميز في البطولات التي يشارك فيها.

