مال وأعمال

بعد عشرة اعوام من الانتظار والروتين بدأت الهيئة العامة للصناعة الدراسة الاستشارية لإنشاء مجمع تكنولوجي في منطقة الشدادية ، على مساحة 200 الف م2 بكلفة مبدئية تقدر بـ 150 مليون دينار بهدف تشجيع الابتكارات التكنولوجية واستحداث التكنولوجيا الحديثة، لاسيما أن هناك العديد من المجالات التي يمكن للكويت أن تستفيد منها كقطاع البتروكيماويات وقطاع تكنولوجيا المعلومات والالكترونيات.

ومن المتوقع ان تبدأ خطوات تشييد المجمع التكنولوجي خلال العام الحالي بغرض تنمية قدرة الكويت الصناعية، والاسهام في الابحاث التقنية الصناعية وتشجيع الإبداع والابتكارات الصناعية التكنولوجية وتطبيقاتها للاستفادة منها في قطاعات البتروكيماويات والطاقة المتجددة ومصادر المياه.، وسيخصص جزء من المجمع التكنولوجي الى المبادرين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الكويتيين. وتسعي هيئة الصناعة الى تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي يمثل نقلة نوعية في تشجيع الابتكارات الصناعية، وحتى لا تقتصر التنمية الصناعية في الكويت على نقل التكنولوجيا بل وتحديثها أيضا، بالإضافة إلى فتح المجال أمام الشباب لدعم مشاريعهم الصناعية بعيدا عن القطاع الحكومي وسيتضمن مشاركة كبيرة للقطاع الخاص بالإضافة إلى شراكة أجنبية كويتية، ومركز أبحاث لتطوير عدة صناعات. وسعت هيئة الصناعة الى عدم نسخ تجارب الآخرين في انشاء مثل هكذا مجمعات، بل تحرص علي تنفيذه وفقا لمعايير علمية حديثة ومدروسة بدقة خاصة ان تلك المجمعات تعد وسائل مهمة تستخدمها الدول الصناعية من أجل تنمية أفكار الإبداع التكنولوجي والاختراعات بها، بالإضافة إلى توفيرها فرص عمل للشباب ودعما لمشاريعهم إضافة إلى أنه سيقوم بتحويل الفكرة إلى منتج قابل للتسويق بشكل تجاري . وأكد مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي أنه سيتم البحث عن مصادر تمويلية للمشروع، سواء من البنوك المحلية أو بنوك خارجية، مؤكداً أنه سيتم البدء في تنفيذ البنية التحتية للمشروع .

