مال وأعمال

تبنت شركة زين الكويت في اطار برنامجها للمسؤولية الاجتماعية تعزيز الابتكار الرقمي ونشر ثقافة الإبداع كعنوان رئيس لاستراتيجيتها الخاصة بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية، والتي ساهمت في إبراز الشركة لاعبا رئيسا في دفع عجلة الاستثمارات الرقمية بالسوق الكويتي.

ففي مطلع عام 2018، تم افتتاح مركز زين للإبداع (ZINC) ، ليكون واحدا من الحاضنات الرائدة لمبادرات رواد الأعمال على المستويين المحلي والإقليمي، كما تم إطلاق تطبيق ZINC Kuwait الجديد كليا، والذي يهدف بشكل رئيسي إلى تسهيل الاتصال ما بين المركز وجمهوره من الشباب والمبادرين والطلبة ورواد الأعمال .

قدمت زين شراكتها الاستراتيجية لمخيم كودد الصيفي للأطفال Coded Juniors، والذي هدف إلى تعليم الأطفال أساسيات لغات البرمجة والتكنولوجيا بالتعاون مع مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي، كما قدمت زين شراكتها الحصرية لبرنامج التدريب الميداني في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) التابع لمنظمة الأمم المتحدة، واستضافت زين عدداً من منتسبي برنامج لوياك للعمل بدوام جزئي، والذين عملوا في قطاعات وإدارات الشركة المختلفة، مما منحهم فرصة اكتساب خبرات العمل في القطاع الخاص، حيث أتى البرنامج ضمن شراكة زين الاستراتيجية لمؤسسة لوياك.

نظمت زين مجموعة من ورش العمل التخصصية حول أساسيات التصوير الفوتوغرافي عبر الهواتف الذكية بالتعاون مع H&S Store، وقدمت زين دعمها لبرنامج كلمتين 2.0- سلسلة الابتكار الذي تنظمه مجلة خليجسك، كما رعت زين النسخة الجديدة من برنامج ING Creatives الذي أقيم في الكويت للمرة الأولى.

ونظمت زين خلال العام 2018 ورشة عمل لمنتسبي برنامج كن لريادة الأعمال الاجتماعية بالتعاون مع كلية بابسون في بوسطن ،و قدمت زين شراكتها الاستراتيجية لبرنامج أولوية الجيل الجديد صناع الابتكار الذي نظمته أكاديمية الصناع Makers Academy بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب واستضاف مركز زين للإبداع ZINC برنامج أولوية الجيل الجديد صناع الابتكار .

ورعت زين مسابقة إنجاز العرب السنوية الثانية عشرة للشباب رائدي الأعمال تحت شعار إلى الأمام.. بخطى ثابتة، وهي المسابقة الإقليمية التي نظمتها مؤسسة إنجاز العرب وجمعية إنجاز الكويت واستضافتها الكويت تحت رعاية سامية من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ،وتكونت مسابقة إنجاز العرب للشباب رائدي الأعمال من منهج متكامل استمر لمدة ستة أشهر من التعليم التطبيقي والتجريبي، وهو المنهج المبني على برنامج الشركة العالمي الذي تطلقه مؤسسة إنجاز العرب، والذي شهد تواجد عدد من الموجهين المختارين من مجموعة من الشركات الرائدة الذين يعملون جنبا إلى جنب مع الطلبة المشاركين حول مجالات ريادة وتسويق الأعمال وغيرها.

