مصابيح

تتحدر اسرة ابل من اسرة آل عبدالرحيم نقي وابل وعبدالرحيم وسلطان التي نزحت الى الكويت من احدى مناطق جنوبي غربي بلاد فارس، وتحديدا من بهبهان الواقعة في اقليم خوزستان، في مراحل مبكرة من تاريخ الكويت يصعب تحديدها، وذلك نظرا لقلة المصادر الوثائقية التي توضح ذلك.

ووفقا للروايات الشفهية المتواترة بين افراد العائلة وبين الاسر الكويتية في الكويت فإن عائلة ابل، بما فيها اسرة آل عبدالرحيم، تعتبر احدى الاسر القاطنة في فترات مبكرة من تاريخ الكويت، اذ يروى ان الجد الاكبر للعائلة الحاج عبدالرحيم نزح مع اخيه الحاج جعفر الى الكويت، وبقي الاول واستقر في الكويت، بينما قام الآخر بهجرة ثانية متوجها الى عمان ليستقر ويكون اسرة مازال احفادها يقطنون هناك.

ولم يقتصر تواجد اسرة آل عبدالرحيم على الكويت وعمان فقط: بل ان هناك تواجدا لهم في البحرين عندما هاجر بعض افراد عائلة جعفر من عمان الى الهند ومكثوا فيها فترة لغرض التجارة، ثم رجع بعض منهم الى عمان، وهاجر قسم منهم الى البحرين ليستقروا هناك ويؤسسوا عائلة درويش التي مازال احفادها يعيشون فيها.

وتدل بعض الوثائق العدسانية التي مازالت محفوظة عند بعض افراد الاسرة على تواجدهم المبكر في الكويت تحديدا في القرن التاسع عشر الميلادي، فتشير احداها الى ان الحاج ابل عبدالرحيم والد عبدالكريم قام في عام 1305هـ 1888م بشراء منزل من الحاج عبدالرزاق بن عبداللطيف بن خميس مجاور لمنزل الحاج عبدالله بن متروك ومنزل ابناء بن موسى واخيرا منزل هزاع الوقيان بمبلغ ثمانمئة قران، كما تشير عدسانية اخرى كتبت في مرحلة لاحقة الى بيع الحاج ابل عبدالرحيم في عام 1339هـ 1921م منزله الكائن في محلة علي النقي المجاور لمنزل ابنه الحاج عبدالكريم ابل ومنزل ابناء الحاج هزاع الوقيان ومنزل الحاج مراد لابناء الحاج عبدالله ابل اي احفاد الحاج ابل عبدالرحيم بمبلغ وقدره ثلاثة الاف روبية.

ويستدل من هاتين الوثيقتين على امرين: الاول ان اسرة عبدالرحيم هي من الاسر الكويتية القديمة المستقرة في الكويت، ليس فقط لشراء التاجر الحاج ابل منزلا في عام 1888م بل لان الحي الذي يسكنه الحاج ابل كان يسمى على اسم احد افراد الاسرة علي نقي خاصة وان اسماء الاحياء الفرجان باللهجة الكويتية كانت مرتبطة بعدة عوامل كان منها قدم استقرار الاسرة في الكويت التي تسكن الحي، او لوجود كثرة من المنازل تسكنها نفس الاسرة في نفس الحي، او لشهرة تلك الاسرة في مهنة او حرفة معينة، الامر الثاني ان اسرة عبدالرحيم من الاسر التجارية القديمة في الكويت، والدليل على ذلك ليس فقط نشاطهم التجاري المبكر ولكن ايضا لانه يتضح من قيمة شراء المنازل الموثقة في العدسانيتين انها قيمة عالية الثمن، وهذا يدل على قدرتهم المالية في ذلك الوقت.

الحاج أبل

وفقا للوثائق العدسانية المتاحة سالفة الذكر، التي توضح تواجد الحاج ابل في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي يعتبر الحاج ابل اول من خاض في مغامرة التجارة من اسرة ابل، وقد بدأ نشاطه التجاري في استيراد وتصدير البضائع المتنوعة من مناطق المحيط الهندي الى منطقة الخليج خاصة الكويت والبصرة، وعلى الرغم من ولادته في الكويت ووفاته فيها فلا توجد معلومات عن تاريخ ولادته ووفاته، وكان له ثلاثة اخوة اكبرهم علي نقي يليه محمد واصغرهم سنا سلطان، كما كان له خمسة ابناء وهم عبدالكريم وحبيب ومحمد وعبدالله وجعفر وخمس بنات.

اما الحقبة الزمنية التي اشتهر الحاج ابل بتجارته فيها فيمكن ان تكون بين عامي 1888م و1913م وفقا للوثائق العدسانية لاسرة عبدالرحيم والوثائق التجارية لاسرة السديراوي، وتشير احدى الرسائل المتبادلة بين الحاج ابل وابنه عبدالكريم انه في 26 شعبان عام 1322هـ 1904م ارسل الحاج ابل رسالة من كراتشي لولده عبدالكريم يعلمه ويطمئنه بسلامة وصوله للهند قبل وصول السفينة التي تحمل بضاعته، كما تتضمن الرسالة اعلام الاب ابنه عن معدل اسعار بعض البضائع مثل التمور والحنطة والرز المتوافرة في كراتشي، ويوضح هذا ان الحاج ابل كان يعلم ابنه الحاج عبدالكريم اصول التجارة وفن ممارستها، بالاضافة الى اعتماده عليه في التعامل التجاري في الكويت من خلال وثائق اخرى.

لذا ليس من الغريب ان يواصل الحاج عبدالكريم المغامرة التجارية التي ورثها عن ابيه في منطقة الخليج وما وراءها في موانئ المحيط الهندي، وكذلك تظهر المراسلات بين الحاج ابل -الذي كان مستقرا في البصرة لفترة ما- مع التاجر محمد السديراوي في بومباي بين عام 1329هـ 1911م وعام 1331 هـ 1913م طلب الاول من الثاني بعض المواد الغذائية والبهارات المتنوعة لارسالها له الى البصرة، كان منها الكركم والدراسين والفلفل والشاي والقهوة، وفي المقابل كان الحاج ابل يرسل للسديراوي صناديق التمور المحملة من البصرة ليبيعها الاخير ويصرفها في اسواق الهند وبين تجارها.

