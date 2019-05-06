مصابيح

عاش في الكويت خلال القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين العديد من الشخصيات الاجتماعية والتجارية والثقافية والمهنية الذين استمرت سيرتهم في ذاكرة الاجيال التي تلتهم خاصة وان هؤلاء الاشخاص اسهموا في بناء المجتمع الكويتي في مجالات مختلفة في تاريخ هذه الدولة، وكانت لهم اعمال مختلفة ومهن وحرف متنوعة، فمنهم من كان نوخذة ومنهم من كان معلما ومنهم من كان شاعرا ومنهم من كان تاجرا ومنهم من كان عالما دينيا ومنهم من كان صانع سفن «استادا وقلافا».

ورغم ان جميعهم كانوا يقومون باعمال مختلفة تصب في مصلحتهم قبل كل شيء الا ان ذلك كان ايضا جزءا مساهما بشكل او بآخر في بناء المجتمع الكويتي في مجالاته المتنوعة، هذا الجزء الذي يعتبر دون شك بعضا من تاريخ الكويت.

لذا جاءت فكرة هذا المشروع من قبل اعضاء «اللجنة التطوعية لاستكمال التراث الوطني» لتسليط الضوء على سيرة الكثير من الشخصيات الكويتية التي عملت في مجالات مختلفة سواء كانت اقتصادية ام اجتماعية ام ثقافية ام مهنية ام غيرها، والتي لم تأخذ مساحة في تاريخ الكويت من قبل والتي لم يسلط على بعضها الاضواء.

فهذا المشروع يطرح شخصيات متنوعة في مجالات مختلفة عاشت في القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين مثل: التاجر وصانع السفن «الاستاد والقلاف» والشاعر والمعلم والنوخذة وعالم الدين وتاجر اللؤلؤ «الطواش» مع ملاحظة ما يلي:

1- اغلب هذه الشخصيات لم يسبق ان كتب عنها بشكل سيرة ذاتية «Biography» كما هو مطروح في هذه السلسلة، وان بعضهم سبق وان كتب عنهم من قبل ولكن ليس باسهاب وتوسع بالشكل الذي تم طرحه في هذا الكتاب الذي حاول تفادي تكرار المعلومات التي ذكرت من قبل وتقديم معلومات جديدة عنهم، كما ان محور الهجرة والحقبة التاريخية المتوقع فيها استقرار الجيل الاول لاسر هذه الشخصيات يطرح لاول مرة في احد كتب الشخصيات بالاضافة الى المعلومات التي وردت عن بعض هؤلاء الشخصيات في الوثائق البريطانية والوثائق الاهلية على حد سواء.

2- اعتماد هذا المشروع على منهج علمي بحيث يجمع بين الروايات الشفهية والوثائق الاهلية والوثائق البريطانية.

3- من خلال هذا المشروع تمت مقابلة إما ابناء او أحفاد أو ممن لهم صلة قرابة بجميع الشخصيات المذكورة لاخذ الجانب الاجتماعي المتعلق بالشخصية والاسرة.

