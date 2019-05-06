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لجنة استكمال التراث الوطني

شريف صالح
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الإثنين 06 مايو 2019

تشكلت اللجنة التطوعية لاستكمال التراث الوطني عام 2014 بمنطلق وطني لوجه الله تعالى، تستهدف تسليط الأضواء على شخصيات كويتية كان لها بصمات وجهود مشكورة في تاريخ الكويت، ولم تتوافر الظروف من قبل لاستعراض أوجه جهود هذه الشخصيات وآثارها بصورة توثيقية.
وقد أصدرت اللجنة الجزء الأول والثاني من كتاب إضاءات تاريخية لشخصيات كويتية.. وتواصل دورها حاليا لإصدار الجزء الثالث والرابع من سلسلة الكتب الوثائقية.
وفي سبيل ذلك تستكتب اللجنة الباحثين، وتوفر لهم التجهيزات اللازمة وتمهد لهم إجراء المقابلات مع أصحاب الشأن مع طلب تزويد اللجنة بالوثائق كلما أمكن، لتتكفل بطباعتها ضمن سلسلة من الكتب الوثائقية لتضاف إلى ما سبق من المراجع عن تاريخ الكويت.
لذا نرجو التكرم بتقديم الدعم من كل المهتمين من خلال توفير المعلومات والوثائق المتوفرة حتى يتم توثيق الشخصيات الكويتية بالشكل المطلوب وتخليد دورها الكبير والبنّاء في المجتمع الكويتي.


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