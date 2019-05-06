مصابيح

يمثل شهر رمضان المبارك، بالاضافة الى ابعاده الروحانية العالية المستوى، وطقوسه وتقاليده ومكانته الدينية البالغة الاهمية، موعداً متجدداً مع أهم النتاجات الفنية، والدرامية على وجه الخصوص.

ومع بداية اليوم الاول، لشهر رمضان المبارك، تزدحم الفضائيات المحلية والخليجية والعربية - على حد سواء- باكبر عدد من الاعمال الدرامية، ونجومها ومبدعيها، والتي تذهب الى انماط وانواع فنية متعددة، لتلبي جميع الاذواق والمشارب.

ونستطيع التأكيد، بان الدراما التلفزيون، سواء في الكويت أو دول المنطقة والعالم العربي شهدت كثيراً من التطور والقفزات وراحت ترسخ مكانة الكثير من الاسماء والنجوم، وتحقق حضوراً لافتاً لعدد اخر من الاسماء، التي كان شهر رمضان هو موعد ولادتها الفنية.

وفي وقت مبكر جداً، نستطيع الاشارة، وعلى الصعيد المحلي، لميلاد عدد من الاسماء، من جيل النجوم الشباب من الجنسين.. ولهذا نقول وبوقت مبكر «جدا» احفظوا هذه الاسماء، ونخص «علي الحسيني» و«علي ششتري» و«ضاري عبدالرضا» و«عبدالله عبدالرضا» في مسلسل «ماذا لو؟»

وكم اخر من الاسماء الشابة، في هذا العمل أو ذاك.. فهو الميلاد الجديد لاسماء اخرى متميزة.

كل ما نقوله رمضان كريم.. وعساكم من عواده

وعلى المحبة نلتقي

