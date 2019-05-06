مصابيح

أكد الفنان الشاب علي الششتري، ان الميلاد الحقيقي على صعيد الدراما التلفزيونية، سيكون من أجل عمله الدرامي الجديد «ماذا لو؟» الذي يعرض اعتباراً من أول أيام شهر رمضان المبارك الحالي، وقال الفنان علي الششتري:

مسلسل «ماذا لو؟» تأليف فيصل البلوشي واخراج حسين دشتي وبطولة خالد أمين ومنذر رياحنه وروان الصايغ وابراهيم الحساوي وعلي الحسين وضاري عبدالرضا وشايع الشايع وعبدالله عبدالرضا.

والعمل بالنسبة لي يمثل الميلاد الحقيقي على صعيد الدراما التلفزيونية، واشيد بدعم المخرج المنتج حسين دشتي على اهتمامه بجيل الشباب.

وعن ابرز الاعمال التي قدمها قال الفنان علي الششتري:

خلال مشواري الفني، قدمت العديد من الأعمال المسرحية والفنية المتنوعة ومنها مسلسل «بعد النهاية» وفيلم «سرب الحمام» ومسرحية «رأس المملوك جابر» بالاضافة لعمل مسرحي قدمناه مؤخراً بعنوان «قريباً من ساحة الاعلام» بالاشتراك مع الفنان رازي الشطي.

وعن الفرص التي يحظى بها الشباب قال الفنان علي الششتري:

جيل الشباب قادم.. لا محالة.. وهناك الكثير من الفرص الحقيقية، وعلى جيلي استثمارها بالشكل الحقيقي الذي يليق بالمرحلة وابعادها.. وبشكل عام فإن الحركة الفنية تمثل قوة جاذبة، وعلى النجوم الشباب استثمار تلك الحالة والحضور في المحافل الفنية كافة عبر مشاركاتهم المتميزة.

وفي المحطة الاخيرة قال الفنان علي الششتري:

أقول للجميع عساكم من عواده.. ورمضان كريم.

