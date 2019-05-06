مصابيح

أكدت د. نورية الرومي بان مسلسل

«غرس الود» يتناول حقبة تاريخية مهمة من تاريخ الكويت خاصة بانتقالها من عهد الامارة الى دولة الدستور والقانون وما صاحب هذا الانتقال من تطورات مهمة وأيضاً يبرز العمل العديد من الأهداف المختلفة والتي تتلاقى خطوطها في مسار العمل جاء ذلك خلال المؤتمر الذي أقامته نورية الرومي في مكتبتها بحضور وسائل الاعلام وشارك في الحضور كل من الفنانين المشاركين حمد العماني وروان الصايغ وعلي العلي وعبدالعزيز بهبهاني وقد نوهت خلال المؤتمر بان حلقات المسلسل تبدأ في عام 1964 بعد حصول الكويت على استقلالها حتى الاحتلال . كما تطرقت إلى اهداف العمل حيث قالت : يهدف العمل إلى ابراز تطور الكويت والتغيرات التي حدثت في المجتمع الكويتي كما يؤكد المسلسل على الدور المهم الذي لعبته على الأصعدة الخليجية والعربية والعالمية سواء في المجال السياسي والثقافي والاقتصادي والإنساني كما يبرز العمل عدداً من القيم الجوهرية في المجتمع الكويتي ومنها الأحداث التاريخية والعلمية والاقتصادية وانعكاسها على البيئة وأيضاً الحرص على بيان العلاقات الاجتماعية من حيث الجانب الديني وحث ابناء المجتمع على التمسك بدينهم والوقوف عند أهم العلامات البارزة في قضايا المجتمع كما يتم التطرق الى فكرة اتحاد الإمارات وقيام مجلس التعاون وبيان أهمية المجلس لتعزيز الوحدة وأيضاً يعمق المسلسل الاحساس بالدور القومي العربي للكويت بموقفها من مصر في حروبها.

وقالت أيضاً: يوجد في العمل رسم صورة جميلة للحب الرومانسي والعشق الحاد المركز بالسمو والارتقاء والذوبان به وتصحيح مفهوم الحب عند بعض أبناء الجيل الحاضر وهناك تقابل بين الثقافة الشعبية المألوفة والثقافة العلمية التي جدت على المجتمع وأيضاً يتم التأكيد على الفهم الصحيح للوسطية في الدين وهناك طرح للجانب التربوي في فكرة تربية الابناء وأيضاً حلم ابطال العمل في صغرهم بوحدة تربط بين الدول الخليجية متطلعين أيضاً الى وحدة عربية شاملة كما أود ان أعلن بان جميع أحداث الحلقات بمستوياتها موثقة توثيقا علميا بمراجع أكاديمية وأيضاً النصوص الشعرية في هذا المسلسل من نظم كاتبة العمل وان كان هناك نص في الحوار الدرامي فينسب لصاحبه مثل الشعراء خالد العياف والمتنبي وقيس بن الملوح وغيرهم ونستطيع ان نقول بان العمل بالنهاية هو وطني وخليجي وعربي.

كما شارك الفنانون الحاضرون في المؤتمر بشرح المسار الذي تسير عليه الشخصيات في المسلسل خاصة في ظل تجربة متميزة مع الكاتبة د. نورية الرومي وفضلوا ان تتم متابعة العمل عبر شاشة تلفزيون الكويت خلال شهر رمضان وترك الرأي الأول والأخير الى المشاهدين.

