مصابيح

يوسف شاهين ليس فقط واحداً من أهم فناني السينما المصرية والعربية وصاحب فصل كامل وطويل في سجل تاريخها الحافل فبالإضافة إلى انه من القلائل الذين وصلوا بإبداعهم إلى العالمين فانه أيضا صاحب مدرسة ومؤسسة سينمائية قائمة بذاتها تعلم ودرس فيها وتخرج منها تلاميذ كُثر أصبحوا فيما بعد من أهم مخرجي وصناع السينما المصرية وشاهين عبر سنوات عمره قدم الكثير من السينما وبموهبته الاستثنائية ورؤيته القائمة على الوعي السياسي والاجتماعي والثقافي نجح بما قدمه من أفلام في أن يجعل اسمه واسم السينما المصرية علامة تميز وتفرد على المستوى العالمي فيكفي انه تم تصنيفه من بين أهم مخرجي السينما في العالم.. وهو ما جعل الناقد السينمائي الفرنسي «ايف تورافال» يقول عنه «أن سينما شاهين هي السينما الحقيقية التي واجهنا فيها وقائع الإنسان المصري بمختلف تياراته واتجاهاته.. وشاهين من المخرجين القلائل المواكبين لما يحدث في وطنهم.. يقرأ.. يتابع.. يفكر.. ويتوقع ويتنبأ بالمستقبل»

كان اللقاء الأول لي مع فنان السينما الكبير وبداية معرفتي وعلاقتي به في منتصف التسعينيات من القرن الماضي وأثناء أزمته الشهيرة بعد فيلمه «المهاجر» الذي أثار صخباً هائلاً وضجة مدوية ذهبت إليه في مكتبه في شارع شامبليون بوسط القاهرة لإجراء حوار صحافي لمجلة عربية سياسية شهيرة تصدر في باريس وكان الوقت الذي خصصه لي 20 دقيقة لكن ومع سخونة الحوار ومع إدراكه أن من يحاوره ليس مجرد صحافي بل واحد من جمهوره وعاشق لأفلامه امتد الحوار لما يزيد عن الساعة والنصف ولعل هذا الموقف يبين ملمحاً هاماً من أهم ملامح وتكوين يوسف شاهين وهو ارتياحه الشديد لحوار الأفكار فعندما يشعر بالراحة يحكي ويتحدث وينطلق بلا تحفظات أو قيود أو محاذير بشرط تلاقي الأفكار حتى لو اختلفت معه في الرأي أو الرؤية

بعد هذا اللقاء والحوار الأول تعدت لقاءاتنا وحواراتنا سواء في مكتبه أو في بلاتوهات وأماكن تصوير أفلامه التي كنت حريصاً على التواجد في الكثير منها كلما سمح هو بذلك ومن هذه الحوارات ما نشرته بالفعل والكثير منه لم يتم نشره لأنها لم تكن حوارات للنشر من الأساس ومن خلال هذه اللقاءات كانت الصورة القريبة من شخصية هذا العالمي والتي تبرز أهم ملامحها في انه رجل سينما من طراز رفيع.. عاشق لهذا الفن وأعطى له عمره كاملاً.. فلم يكن يشغله أي شيء آخر في الحياة غير السينما.. وهو أيضا رجل صاحب موقف ورؤية في السينما والثقافة والمجتمع والحياة بشكل عام.. وعلى المستوى الإنساني هو متواضع لدرجة هائلة يحكي ما أشيع عنه دائماً- من اتهامه بالغرور والتعالي حتى في أفلامه يحمل بداخله قلب طفل خجول ولا يتوقف عن الدهشة والبراءة إلى جانب ذلك وعلى النقيض منه هو صاحب جرأة واضحة في طرح أفكاره ورؤاه مشاغبا لا يخاف ولا يهادن ولا يعرف أنصاف الحلول ولأي فعل مطلقا ألا ما يحبه ويقتنع به وسألته يوماً- بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم «ناصر56» للمخرج محمد فاضل حيث استقبل الفيلم بحفاوة نقدية هائلة وترحيب شعبي وجماهيري مصري وعربي هائل وأسطوري- سألته: لماذا لا تقدم فيلماً عن «السادات»؟ وكان وقتها هناك من يتحدث عن مشروع فيلم مثل هذا.. قال بسرعة وبلا تردد بل بوضوح وجرأة مستحيل اعمل الفيلم ده.. وواصل لازم أكون بحب الشخص أو الإنسان اللي هتكلم عنه وعن حياته وأفكاره ومواقفه وتاريخه وأنا مبحبش السادات!!

من هذا المدخل أو الملمح «الحب» نصل إلى جوانب أخرى توضح شخصية هذا المبدع الكبير وتقربنا منها تماما فبعد الحب هناك الحرية والعدالة من القدرة على الرؤية الصحيحة والثقافة الواسعة التي تجعل قدرته على التفكير والتعبير عن نفسه وعن الواقع من حوله بشكل صحيح تماماً لدرجة استشراقه المستقبل والتنبؤ به

وإذا بدأنا في تحليل هذه الملامح كلاً على حدة وبدأنا بالحب الذي يعد قيمة عالية داخل شخصيته والذي تحول عند البعض إلى اتهام !! سألته يوماً أنت متهم بالحب المفرط لممثليك وأبطال أفلامك لدرجة انك تصبغ شخصيتك الإنسانية عليهم فأصبحوا يتحدثون ويتحركون ويتصرفون بطريقتك وأصبح البعض يقول عن الكثير منهم أنهم «شاهينيين»

أتذكر انه أجاب ضاحكاً مندهشاً هوه الحب تهمة أيوه أنا بحبهم وبحبهم جدا جدا أنا دائما اشتغل مع أصدقائي مقدرش اشتغل ألا مع من أحبهم.. أحب أبطال أفلامي بالفعل لكن ليس لأنهم كممثلين واعتبرهم أدواتي كمخرج استطيع أن أوصل من خلالهم أفكاري ولكن أحاول قدر الإمكان أن أكون موضع ثقة لديهم بحيث يحدثونني عن حياتهم الشخصية بتفاصيل كثيرة وأحيانا أسرار خاصة ومن هنا تتكون علاقة الحب معهم التي يكون أساسها الاحترام والثقة ومعرفة الآخر.. خالد النبوي- مثلا- ظل لمدة ثلاث سنوات يتمرن ونلتقي ونتحدث في كل شيء وعن أي شيء قبل أن يبدأ في تصوير «المهاجر» وأحب أن أقول- والكلام لشاهين- لدينا ممثلون رائعون لكن أسلوب «الكوكبية» المتبع في السينما المصرية عندنا يظلمهم.. واقصد بهذا المصطلح «الكوكبية» أن المخرجين عودوا الجماهير على شخصيات معينة لكل ممثل دون أن يفكروا في تغيير هذا الأسلوب ومن هنا أصبح الجمهور يريد أن يرى الممثل دائما في الصورة أو الدور الذي اعتاد أن يراه عليها أنا ضد هذا وارفضه وابحث داخل الممثل عن جوانب أخرى غير التي اعتاد عليها هو أو الجمهور

بعض النقاد وأيضا جانبا من جمهور السينما كانوا يأخذون على شاهين انه يصر على كتابة أفلامه بنفسه وكانوا يرددون أن هذا السبب هو ما جعل عدداً من أفلامه غير مفهومة.. وكانوا يدللون على هذا الرأي وهذا التوجه بان فيلم «الأرض» الذي يعد من «ايقونات» أفلامه لم يكتبه شاهين بل كتبه حسن فؤاد عن رواية عبدالرحمن الشرقاوي ولهذا حقق الفيلم كل هذا النجاح.. وكثيرا ما حاولت أن أوجه له هذا الرأي كسؤال أو اتهام- كما كان يروج هذا الرأي- وكنت أتراجع.. إلى أن كان حواري معه بعد فيلم «المصير» وما حققه من نجاح فني وجماهيري هائل ومن خلال حديثه الذي لم يكن للنشر عرفت كيف يصنع أفلامه وكيف أنها بالفعل بها الكثير من التعبير عن عالمه الداخلي

شاهين كان يرى أن إخراج أي فيلم سينمائي يسعى إلى تقديمه ينقسم إلى مرحلتين الأولى الفكرة أو القضية التي يرى أنها تلح عليه وذلك من خلال رؤيته للأحداث من حوله داخل المجتمع والوطن ويبدأ بعد ذلك في النقاشات والحوارات مع المقربين من الذين يشاركونه الرؤيا والفكر من اجل الوصول لجذور ما يريد طرحه وعندما تتطابق رؤيته الذاتية مع رؤى القريبين من هذه القضية وحقيقتها بشرط أن تكون هذه القضية التي ألحت عليه لها ضرورة في المجتمع والوطن بكامله.. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية وهي عملية الإخراج نفسها وبلورة هذا الفكر على شريط سينمائي حسب الرؤية التي اتفق عليها مع الآخرين الذين يشاركونه نفس الفكر والتوجه ومن هنا كانت أفلام مثل «الأرض- العصفور- الاختيار- عودة الابن الضال»

كانت قيمة «الحرية» من أكثر الجوانب التي يؤمن بها شاهين ويراها ضرورية لكل إنسان وللمجتمع كله وكانت تمثل جانبا هاما في شخصيته وكان يرى انه لا فن ولا إبداع بدون حرية ولا تقدم للمجتمع- أي مجتمع- ألا من خلال حرية أفراده كل شيء حرية كاملة غير منقوصة حرية في التعبير وإبداء الرأي والاختيار

سألته عن فيلم «المصير» وحصوله على جائزة مهرجان كان الذهبية عن مجمل أعماله وكان وقتها في قمة سعادته عانيت كثيرا من نقص مساحة الحرية التي تؤمن بها وتراها ضرورة إنسانية.. فهل تشعر الآن انك أكثر حرية؟ قال: «الفن عموما والسينما تحديداً مهمته أو مهمتها ووظيفتها الأساسية هي الإشارة وطرح القضايا في كل الاتجاهات وطرح الأفكار بمنتهى الجرأة والحرية لكن بعض السلطات في عالمنا العربي تسعى لان تجعل الفن في خدمتها فقط ومن هنا كنت أطالب دائما بضرورة إطلاق حرية الفن وحرية الفنان

لكن هناك من يرى أن هذه الحرية المطلقة في الفن قد تفقده التزامه؟ وكان هذا سؤالي التالي له وأتذكر انه أجاب «غاضباً» هذا كلام من يريدون السيطرة والتوجيه وممارسة دور الرقيب بشكل دائم لان معنى كلمة فنان أنها الالتزام.. التزامه بأهمية وقيمة ما يقدمه للناس لذلك أدعو دائما للحرية المطلقة في الفن ونترك الحكم للجماهير والحرية والديموقراطية هي وحدها التي تضع القيود الموضوعية

قلت له نجيب محفوظ لجأ للرمز في معظم قصصه ورواياته التي كتبها في فترة حكم عبدالناصر حتى لا يصطدم بالنظام الذي كان يفرض رقابة فارقة على الإبداع فهل سلكت نفس الطريق ونفس الاتجاه في فيلمك الشهير «العصفور»؟ قال: «لم يكن هناك وجود للرمزية في أفلامي ومنها «العصفور» الذي تحدث عنه البعض من أن الرمزية به واضحة «بهية» في الفيلم لم يكن المقصود بها «مصر» المقهورة كما قالوا بل هي سيدة مصرية تعيش في الفترة التاريخية التي تحدث عنها الفيلم وهي نموذج للمرأة المصرية وانطلاقتها في نهاية الفيلم كان دليلاً على رفض وانطلاق المصريين بعد هزيمة يونيو 1967 كان شاهين مقتنعا تماما أن المصريين رغم غياب الحرية في كثير من فترات حياتهم لم يفقدوا الوعي صحيح أنهم عانوا من ضغوط هائلة ومن الهزيمة لكنهم في كل الأوقات وفي كل العصور لم يفقدوا وعيهم وكانوا يناضلون بقدر إمكانياتهم وكانت قناعتهم وقتها- حسب رأي شاهين- أن الجماهير والشعب المصري كله كان يعلم تماما أن الهزيمة لم تكن من صنعه فهو لم يصنع الهزيمة ولم يكن له دور فيها ولكنها كانت من صنع مؤسسات أخرى الجماهير لا تنهزم ابداً من أن يصبها الإحباط أو الانهيار لفترة ولكنها لم تهزم ومن هنا كنت اشعر دائما أن هذا الدور الذي يجب أن يلعبه الفنان والمثقف لمساعدة الجماهير على النهوض من احباطاتها.

سألته يوماً معروف عنك انك اشتراكي وناصري كيف تعاملت مع هزيمة 1967 وهل شعرت بالانفصام بحكم توجهك السياسي؟ قال «ساخراً»: الفنان الحقيقي الصادق لا يعرف الانفصام نعم لا أنكر أنني في بدايات حياتي كنت اشتراكياً ولا أنكر انتمائي الناصري لكن في هذه الفترة المبكرة من حياتي أدركت أن الموهبة والدراسة وحدها لا تكفى وأيضا التوجه السياسي بشكل تلقائي أيضا لا يكفي فقررت أن أقرأ كثيرا وفي مجالات شتى فالموهبة بدون علم غزير تظل شيئاً غير مكتمل ولا أنكر أنني حاولت التعلم من كل تجربة خضتها ألا أن هزيمة 67 كان شيئاً رهيباً أدركت وقتها أننا كمواطنين وكشعب ينقصنا أن نشارك في القرار السياسي أي تنقصنا الديموقراطية التي تعد أهم سلاح يمتلكه الشعب أي شعب في الدنيا

من هذا الوعي وهذا الفكر كان يوسف شاهين يتعامل مع السينما فكان يرى أن لها وظيفة تثقيفية وتربوية غاية في الأهمية لذلك كان يرى أن مجرد تحولها إلى مادة للتسلية يضعف جداً من دورها وقيمتها بل يعصف بقيمة الفن نفسه.. واذكر انه قال لي: «إذا تحولت السينما إلى التسلية وحدها فستتحول مهنتي من سينمائي إلى «مسلواتي» فمن الممكن جدا وليس صعباً أن يكون الفيلم مسلياً لكنه في الوقت نفسه محرضاً على التفكير لا التخدير»

ورغم كل ما ردده من اعتادوا مهاجمته دائماً- غيرة وحسداً- بأن أفلامه غير مفهومه وان الجمهور لا يقبل عليها بسبب غموضها ألا أن شاهين لم يهتز مطلقا أمام هذه الادعاءات وظل دائما يراهن على وعي الجمهور حتى مع بعض أفلامه التي لم تحقق النجاح الجماهيري والإيرادات المنتظرة- سألته بعد فيلمه «سكوت هنصور» الذي لم يلق الرواج الجماهيري الكبير هل مازلت تراهن على وعي الجمهور؟ قال بتلقائية وثقة: «كل فنان يقدم عمله للناس لا يجب أن يفقد الثقة فيهم وإذا حصل ده أحسن له يبطل الشغلانة دي ويشوف شغلة غيرها.. وواصل: «فيلم باب الحديد اللي قالوا إن الجمهور كسر السينما ورفضه وقتها لم اغضب من الجمهور ولم انقد رهاني عليه وكانت الحقيقة انه كانت هناك مبالغة كبيرة جدا في كل الآراء التي قالوها وأكثر ما أحزنني وقتها هجوم بعض الفنانين واللي عاملين مثقفين الذين لم يعجبهم الفيلم وتناولوه بشكل قاسي جداً وأطلقوا نصائحهم يطالبوني أن أغير توجهي وكلام من نوعية «اعمل كده وما تعملش كده» ورغم أنني وقتها كنت مازلت في مرحلة الخبرة والتعلم- سيبك من أن الفيلم بعد كده بقى من كلاسيكيات السينما ورد له اعتباره- ومثلت الفيلم وأخرجته وصورته في أربعة أسابيع فقط.. لكن حزنت جدا ومرضت وتألمت بشدة وقعدت 3 سنين وأنا حاسس اني عيان».

الحقيقة أن ما حدث مع شاهين بعد فيلم «باب الحديد» لم تكن المرة الأولى التي يواجه فيها فنان السينما الكبيرة هذا الموقف فقد اعترف هو شخصيا بهذا الأمر عندما سألته عقب أزمته العنيفة بعد فيلم «المهاجر» قلت له «باب الحديد» كان الفيلم رقم «10» في مسيرتك الإبداعية منذ «بابا امين» عام 1950 فهل كل الأفلام التي قدمتها بين هذين الفيلمين حازت عن رضائك عنها بشكل كامل؟ وقتها أجاب «ضاحكاً ساخراً» مين المجنون ده اللي ممكن يتجرأ ويقولك انه راضي عن كل اللي قدمه وعمله مستحيل.. أكيد فيه أفلام عملتها ومش راضي عنها ومقدرش احدد فيلماً معيناً لكن الكلام ده في الفترة اللي كنت فيها مش فاهم ودي كانت فترة خطيرة جداً في حياتي»

ويواصل»يمكن أربعة أو ثلاثة من الأفلام عملتهم بشكل متتالى كنت عاوز اعمل زي ما بيقولوا لان وقتها كانوا يقولون أنني شاطر في تكنيك السينما لكن الصح تعمل شوية دراما المهم عملت ثلاثة أو أربعة أفلام وحسيت اني مش أنا وبعدها تراجعت وقلت لازم اقفل وداني وعقلي عن الكلمة اللي قعدوا يرددوها «إحنا عارفين الجمهور عايز ايه».. وبعدها حصلت لي نوبة فوقان وقلت مش هعمل ألا اللي أنا حاسه»

والحقيقة أن شاهين لم يفقد وعيه الفني والاجتماعي منذ أفلامه الأولى أو المرحلة الأولى من مسيرته السينمائية التي قدم فيها أفلامه «ابن النيل- صراع في الوادي- صراع في المينا» أما الفترات التي قدم فيها هذه الأفلام التي لم يرضى عنها والتي لم يسمها أو يذكرها صراحة وانتهت تلك المرحلة من حياته نهائيا عندما قد فيلمه الرائع باب الحديد

وإذا كان الوعي الفني والاجتماعي كان موجوداً داخل شخصية يوسف شاهين الفنية والإنسانية منذ بداياته الأولى فإن وعيه السياسي تطور بشدة عقب هزيمة 1967 التي دائما ما يتذكرها واذكر كلماته بالنص التي قالها عندما طرحت عليه السؤال أن يحدثني عن هذه الفترة قال «المصري أو العربي الذي لم تهزه هزيمة 67 لن يتطور وعيه السياسي كل الذين عاصروا هذه النكسة أو النكبة من أبناء جيلي أو من جيل بعدي وكان واعياً تكتشف منهم جميعا أنها كانت تجربة مريرة وألم لن ينسى».

جوانب أخرى عديدة من حياة هذا المبدع الكبير ترسم له «صورة عن قرب» نتناولها في الجزء الثاني من هذه الحلقة حيث نتحدث عن معارضته للرئيس مبارك وكيف اختلف مع نظامه؟ وكيف تعامل مع أزمة المهاجر وهل فكر وقتها في الهجرة من مصر؟ وما هو حجم علاقته مع نجيب محفوظ ولماذا اختلف مع يوسف إدريس؟ وهل اعتبر نفسه ممثلا فاشلا وما هو موقفه من الجوائز التي حصل عليها والتي رشح لها ولم ينلها وكيف واجه لحظات الموت التي مرت في حياته.

