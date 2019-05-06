مال وأعمال

اكد مدير الهيئة العامة للصناعة م. عبدالكريم تقي ،أن مستوى العمل في هيئة الصناعة لا يتأثر بشهر رمضان والعمل مستمر بذات الوتيرة مبينا ان الهيئة مقبلة على فرز الطلبات المتعلقة بقسائم مدينة الشدادية الصناعية وتحديد الطلبات المستحقة من غيرها والتي ستبدأ مخرجاتها خلال المرحلة القادمة.

وأضاف تقي في تصريح للصحافيين على هامش حفل قريش الذي اقامته الهيئة صباح امس ان هناك مجموعة من الخدمات الالكترونية الجديدة التي سيتم اطلاقها لخدمة القطاع الصناعي مستشهدا بخدمة الموافقة الالكتروتية ومنتظر ان تظهر نتائجها بالمرحلة القادمة موضحاً أن الهيئة تحرص على جانب التوزيع والتخصيص للقسائم الصناعية معربا عن أمله ان تحقق اللجنة المشكلة انجازا كبيرا خلال شهر رمضان الكريم.

وحول نتائج الزيارة الاخيرة للولايات المتحدة ومناقشات البنك الدولي أوضح تقي انه فيما يخص القطاع الصناعي تم مناقشة كيفية تقديم خبراتهم في إدارة وانشاء المناطق الصناعية من واقع خبراتهم لنقلها للكويت، مؤكدا ان الهيئة تنتظر الحصول على عرض متكامل من «الدولي» ليصبح مستشارا للهيئة في ادارة وانشاء المناطق الصناعية بالبلاد، لافتا إلى أنه سيتلقى عرض البنك الدولي وعروضاً اخرى للمفاضلة بينها وترشيح أفضلها لهذا الشأن.

وأوضح تقي ان الجانب البيئي سيكون ضمن الدراسة التي سيقدمها البنك الدولي للقطاع الصناعي، منوها إلى ان القواعد البيئية أحد أهم الأسس في التطوير الصناعي، مشيراً إلى أن اللجنة المشتركة بين هيئة الصناعة والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة تعمل على تحديد مجموعة من الاسس والمعايير تتعلق بأحقية المبادرين وتعمل على فرز الطلبات الصناعية الموجودة بالصندوق وذلك بهدف تحديد الصناعي من غيره والتأكد من المساحات المقررة للمشروع ورأسمال المستثمر.

