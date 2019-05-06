مال وأعمال

اجتمع وفد من جهاز حماية المنافسة برئاسة رئيس مجلس الإدارة د. راشد العجمي وعضو مجلس الإدارة أحمد المطيران مع وفد من وزارة الصناعة والتجارة بالبحرين والتي تقوم بمهام هيئة تشجيع وحماية المنافسة، على هامش أعمال الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين الكويت والبحرين ، وذلك لمناقشة ودراسة سبل التعاون بين الجهتين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال عضو مجلس إدارة الجهاز أحمد المطيران في تصريح صحافي، أن الوفد استعرض مع الجانب البحريني مذكرة تفاهم في مجال تعزيز حماية المنافسة تشتمل على كافة المعلومات اللازمة عن المنافسة التي تساعدهم في إعداد قانون وطني للمنافسة ومراقبة الاحتكار.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم التي سلمها الجانب الكويتي لنظيره البحريني لدراستها تمهيدا للتوقيع عليها لاحقا، تشتمل على العديد من مجالات التعاون المشترك كتبادل المعلومات والخبرات وتبادل الخبراء والاستشارات والمعلومات والدراسات والبحوث مما يحقق الكفاءة المنشودة في مجال المنافسة في أسواق البلدين، لافتا إلى أن الجانب الكويتي استعرض قانون المنافسة والإجراءات التي يقوم بها الجهاز في انفاذ القانون لتشجيع المنافسة والتصدي للممارسات الاحتكارية.

وأوضح بأن مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصبح واحدا من أهم الدعائم الأساسية للاستراتيجية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، وإن ترسيخ مبادئ المنافسة الحرة في السوق وإنفاذ مواد القانون المتعلقة به والتصدي لتلك الممارسات الاحتكارية.

