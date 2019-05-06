مال وأعمال

يحرص بنك الكويت الوطني على تقديم أحدث الخدمات المتميزة لعملائه، وفي ذلك الإطار يمكن لعملاء الوطنى الحصول على خدمة «سمارت ويلث» للاستثمارات المالية المتنوعة المقدمة من شركة الوطني للاستثمار.

وتوفر شركة الوطني للاستثمار - الذراع الاستثماري لمجموعة بنك الكويت الوطني ومالك خدمة «سمارت ويلث» إمكانية الحصول على استشارات استثمارية، لمساعدة العملاء في تنفيذ الخطة الاستثمارية الخاصة بهم.

تتيح هذه الخدمة للمستثمرين إمكانية الاستثمار بالأوراق المالية، حيث تشمل الأسهم والعقارات والسندات والمعادن كجزء من استثمارات شاملة متعددة الأصول، وكذلك تقدم الخدمة فرصة الاستثمار على مستوى العالم بمناطق مثل الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وتستهدف الخدمة المستثمرين الذين يخططون للمدى البعيد ومنها ملكية منزل أو التوفير للتعليم أو التقاعد.

وبهذه المناسبة علق حسام الحوراني، من إدارة الأصول لشركة الوطني للاستثمار قائلاً: «تمكّن شركة الوطني للاستثمار العملاء من تحقيق أهدافهم المالية بتقديم افضل حلول استثمارية طويلة الأجل. وتتميز الاستثمارات التي توفرها خدمة «سمارت ويلث» للعملاء بتنوعها الجغرافي، بالإضافة إلى تنوع طبيعة تلك الاستثمارات».

ومن جهة أخرى، أعلنت آمال الدويسان، مدير أول في إدارة مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني قائلة: «أطلق كل من بنك الكويت الوطني وشركة الوطني للاستثمار ورشة عمل استثمارية يتم تشغيلها بشكل أسبوعي في فروع مختارة في جميع أنحاء الكويت. وخلال ورش العمل هذه، يقدم متخصصو الاستثمار من شركة الوطني للاستثمار نظرة عامة على أفضل الممارسات الاستثمارية والمبادئ الرئيسة لها. وتوفر ورش العمل فرصة للمستثمرين المهتمين بخدمات سمارت ويلث للمناقشة والعمل مع المتخصصين لتحديد خطة الاستثمار الخاصة بهم».

