آراء

الكل يعاني من قطاع المرور وكل فترة تتغير القيادات ونتأمل ان يحدث تغيير ولكن يبقى الوضع على ماهو عليه وعند بداية كل عام دراسي تعلن الادارة العامة للمرور عن جاهزيتها وفق خطة معدة سابقا ويبدأ العام الدراسي ونعاني من نفس المشاكل وبالعكس تتعقد الامور اكثر فاكثر. هذا يدفعنا إلى المطالبة بـ «خصخصة المرور» واللجوء الى اخر الحلول.

علينا الاعتراف بالاخطاء اولاً:

1-رخص قيادة للوافدين بالواسطة ( بعيدا عن الشروط والضوابط)

السباك ، والحداد، والكهربائي، وعامل البناءوغيرهم والغريب انه وفقاً لشروط وضوابط الداخلية فإنه لا يستطيع أي من هؤلاء الحصول على رخصة قيادة.

2-عملية غربلة رخص القيادة تحتاج لجانا ومن غير المنطقي ان من يمنح الرخصة هو من يفحص الرخص.

3-عملية تنظيم الشوارع ومتابعة الاستهتار والرعونة والفوضى بازدياد وقطاع المرور غائب عن المشهد.

4-مراجعة أسس اختبار القيادة فمن غير المقبول ونحن على مشارف 2020، انه يبقى الاختبار (السفطة). ونجدهم في شوارع لا يعرفون ابجديات القيادة.

اعلم انه الكل يشاهد فوضى بالشوارع، ومرتكبويها لا يبالون بسبب ( الواسطة)، والكل يعاني الارواح تزهق بسبب عدم قيام الادارة المعنية بالمهام والمتطلبات الموكلة لها.

سابقا الكل اشتكى وعانت الشركات العالمية من سوء التفتيش بالمطار

والكل تقبل الامر عند التعاقد مع الشركة خاصة لادارة التفتيش بالمطار، اذن ما هو المانع ان تشرف شركة عالمية متخصصة على قطاع المرور؟ وتعيد فحص جميع رخص القيادة وتعيد ترتيب الشوارع والاشارات وتتعاون مع باقي الوزارات.

في النهاية فإنه من يقوم بأعمال الشوارع من صيانة وغيرها مقاول من شركات خاصة، اذن الامر ليس بجديد او غريب، بالامس المطار (التفتيش)، واليوم المرور.

رؤية جديدة في منح الرخص، لن تحقق الا بالخصخصة التي باتت حلا نحن مجبرون عليه.

اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

