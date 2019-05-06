دوليه

فشل أتلتيكو مدريد في ضمان الاحتفاظ بلقب الوصيف قبل مرحلتين من نهاية الدوري الإسباني اثر سقوطه الكبير على أرض مضيفه إسبانيول 0-3 أول من أمس في المرحلة السادسة والثلاثين، فيما خسر برشلونة بتشكيلة احتياطية على أرض سلتا فيغو 0-2.وتجمد رصيد اتلتيكو عند 74 نقطة.وتبقى آمال أتلتيكو كبيرة بالبقاء وصيفا حيث يستضيف أشبيلية ويحل ضيفا على ليفانتي في المرحلتين الأخيرتين.

والى جانب خسارته المباراة بهدفين نظيفين، خسر العملاق الكاتالوني الذي احتفظ في المرحلة السابقة بلقبه بطلا للدوري، مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي قبل أربعة أيام من المواجهة المرتقبة مع ليفربول الإنكليزي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه في كامب نو ذهابا 3-0.

وأشرك المدرب إرنستو فالفيردي الجناح الفرنسي أساسيا في تشكيلة خلت من الأسماء البارزة وفي مقدمها الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز، لكنه لم يصمد أكثر من ست دقائق حيث عاودته الإصابة في فخذه الأيمن، وترك مكانه لأليكس كايادو. وافتتح الأوروغوياني مكسيميليانو غوميز التسجيل لصاحب الضيافة إثر عرضية من الجزائري رياض بودبوز (67).وعزز ياغو أسباس تقدم فريقه بالهدف الثاني من ركلة جزاء بعد احتساب لمسة يد على السنغالي موسى واغيه ثبتتها تقنية المساعدة بالفيديو (في إيه آر) قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي (88).

وألحق سلتا فيغو الذي رفع رصيده الى 40 نقطة نقلته الى المركز الرابع عشر موقتا، بالفريق الكاتالوني الخسارة الثالثة هذا الموسم بعد سقوطه أمام ليغانيس (1-2) في المرحلة السادسة، وريال بيتيس (3-4) في المرحلة الثانية عشرة.

