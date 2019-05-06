دوليه

اعترف إيرنستو فالفيردي مدرب برشلونة الإسباني بأن إصابة لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي، والتي تعرض لها خلال مباراة سلتا فيغو، «تبدو إصابة بتمزق عضلي»، مشيرا إلى أن هذا سيكون صدمة للفريق في المباريات المتبقية له هذا الموسم».

وخسر برشلونة أمام سلتا فيغو 0-2 في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري. وقال فالفيردي لوسائل الإعلام بعد المباراة:»يبدو أن ديمبلي أصيب بتمزق عضلي. سننتظر لحين إجراء الفحص النهائي ولكن الانطباع المبدئي يشير لإصابته بتمزق عضلي. إنه لاعب مهم لنا وسيكون غيابه صدمة كبيرة للفريق في المباريات المقبلة».

وعن المباراة أمام سلتا فيغو، والتي فقد برشلونة فيها التواجد الفعلي في الشوط الثاني ليمنح أصحاب الأرض الفرصة لتسجيل هدفي الفوز، قال فالفيردي: «الشوط الأول كان جيدا. سيطرنا على مجريات اللعب في بعض الفترات». وافتقد برشلونة في هذه المباراة لنجومه الأساسيين حيث غاب عن تشكيلته ثمانية من اللاعبين الذين حققوا الفوز 3-0 على ليفربول ذهابا يوم الأربعاء الماضي.

