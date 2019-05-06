دوليه

تابع باريس سان جرمان المتوج بطلا نتائجه المتواضعة في الفترة الأخيرة عندما اكتفى بالتعادل مع ضيفه نيس 1-1 أول من امس في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الفرنسي.على ملعب «بارك دي برينس»، ازداد الضغط على المدرب الألماني توماس توخل رغم هامشية المباراة وتلافي الهزيمة بفضل نجمه البرازيلي نيمار وركلة جزاء، لأن مستقبله اصبح مهددا بعد موسم مخيب اكتفى فيه نادي العاصمة بلقب الدوري فقط، فيما تنازل عن لقبي الكأس وكأس الرابطة وودع مسابقة دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي.

ويمر فريق توخل بفترة صعبة، إذ حقق فوزا وحيدا في مبارياته السبع الأخيرة في مختلف المسابقات، وكان ضد وصيفه موناكو (3-1) في المرحلة 33 التي حسم خلالها اللقب، فيما مني بأربعة هزائم، بينها في مباراتيه الأخيرتين في نهائي الكأس ضد رين بركلات الترجيح (5-6 بعد تعادلهما 2-2) وفي المرحلة 34 من الدوري ضد مونبلييه (2-3). وصار رصيد سان جرمان 85 نقطة مقابل 52 لنيس السابع الذي يصارع من أجل الحصول على بطاقة في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

