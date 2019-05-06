دوليه

ضمن سلتيك اعتلاء منصة التتويج للمرة الثامنة تواليا في الدوري الاسكتلندي بفوزه على مضيفه أبردين 3-0 اول من امس في الجولة الثالثة من مجموعة البطولة التي تضم ستة فرق.ورفع سلتيك رصيده الى 84 نقطة وظل متقدما بفارق 12 نقطة على غريمه التقليدي رينجرز.

وكان يكفي سلتيك لضمان اللقب ألا يخسر أمام أبردين الذي أصاب مهاجمه جيمس ويلسون الخشبات مرتين قبل أن يفتتح السويدي ميكايل لوستيغ التسجيل للضيوف اثر ركنية نفذها كالوم ماكغريغور وتابعها الأول برأسه في الشباك (40).وفي الشوط الثاني، كرر ماكغريغور والكرواتي يوزو سيمونوفيتش سيناريو الهدف الأول فلعب الأول الكرة من ركلة ركنية وتابعها الثاني برأسه في المرمى (53).

واختتم الفرنسي أودسون ادوار الثلاثية قبل دقيقتين من النهاية مستفيدا من تمريرة النمسوي طوم روغيتش، رافعا رصيده الى 21 هدفا هذا الموسم.وكان سلتيك احرز كأس الرابطة في ديسمبر بفوزه على أبردين بالذات (1-0) عندما كان تحت اشراف المدرب برندان رودجرز الذي رحل في فبراير لقيادة ليستر سيتي الإنكليزي.

