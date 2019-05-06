loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

فيرمينو يغيب عن مواجهة برشلونة


أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الانكليزي أن المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو لن يشارك في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة الإسباني غدا على ملعب اولد ترافورد في ليفربول بسبب الإصابة.
وصرح كلوب بعد فوز فريقه الصعب أول من امس على مضيفه نيوكاسل 3-2 في الدوري الممتاز، «لن يكون جاهزا (فيرمينو) ، والباقي سنرى ما قد يحصل». وقد يغيب عن المواجهة المهمة جدا بعد فوز برشلونة ذهابا على ملعبه كامب نو 3-0، الهداف المصري محمد صلاح بعد تعرضه لإصابة في الرأس في المباراة وخروجه على حمالة في الدقيقة 70.وقال كلوب لشبكة «سكاي سبورتس» الرياضية «علينا أن نرى. لقد تلقى ضربة على رأسه. تابع (ما تبقى من) المباراة من غرفة تبديل الملابس. إنه بحال جيدة، لكن علينا أن نجري اختبارات أكثر».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة