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أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الانكليزي أن المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو لن يشارك في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة الإسباني غدا على ملعب اولد ترافورد في ليفربول بسبب الإصابة.

وصرح كلوب بعد فوز فريقه الصعب أول من امس على مضيفه نيوكاسل 3-2 في الدوري الممتاز، «لن يكون جاهزا (فيرمينو) ، والباقي سنرى ما قد يحصل». وقد يغيب عن المواجهة المهمة جدا بعد فوز برشلونة ذهابا على ملعبه كامب نو 3-0، الهداف المصري محمد صلاح بعد تعرضه لإصابة في الرأس في المباراة وخروجه على حمالة في الدقيقة 70.وقال كلوب لشبكة «سكاي سبورتس» الرياضية «علينا أن نرى. لقد تلقى ضربة على رأسه. تابع (ما تبقى من) المباراة من غرفة تبديل الملابس. إنه بحال جيدة، لكن علينا أن نجري اختبارات أكثر».