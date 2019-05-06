دوليه

وسع بايرن ميونيخ متصدر الدوري الالماني الفارق إلى أربع نقاط بفوزه أول من امس على ضيفه هانوفر متذيل الترتيب 3-1 في المرحلة الـ 32، وقدم له مهاجمه السابق البيروفي كلاوديو بيتزارو خدمة جليلة باداركه التعادل لفيردر بريمن مع بوروسيا دورتموند 2-2.

في المباراة الأولى، سجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (27) وليون غوريتسكا (40) والفرنسي فرانك ريبيري (84) أهداف بايرن، والبرازيلي كريستيان دي جيزوس جوناثاس (51 من ركلة جزاء) هدف هانوفر.ورفع الفريق البافاري رصيده إلى 74 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن دورتموند (70).

وبات يكفي النادي البافاري الفوز على لايبزيغ الثالث الذي سيواجهه مجددا في نهائي كأس ألمانيا، في المرحلة المقبلة ليتوج باللقب للموسم السابع تواليا. قبل أن يستقبل إينتراخت فرانكفورت الرابع في المرحلة الاخيرة.

وواصل دورتموند نزيف النقاط بعد أن فرط بفوز كان في متناوله بتقدمه بهدفين نظيفين في الشوط الأول سجلهما الاميركي كريستيان بوليسيتش (6) والإسباني باكو ألكاسير (41) ليكتفي بالتعادل بعد أن سجل كيفن موهفالد (70) وبيتزارو (75) هدفي بريمن. وتأثر دورتموند بغياب قائده ماركو رويس بسبب الإيقاف لمباراتين على خلفية نيله بطاقة حمراء مباشرة في دربي مدينة الرور الصناعية ضد ضيفه شالكه التي خسرها 2-4 الاسبوع الماضي.ورفع بريمن الذي حقق التعادله الحادي عشر هذا الموسم، رصيده الى 46 نقطة في المركز التاسع.

