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تلقى الشيخ أحمد الجابر رئيس الاتحاد الكويتي للتنس رسالة تهنئة من رئيس الاتحاد الدولي للعبة ديفيد هاجرتي بمناسبة إعادة انتخابه لرئاسة الاتحاد الكويتي. وأعرب رئيس الاتحاد الدولي في رسالته عن تمنياته للشيخ أحمد الجابر ولمجلس الإدارة الجديد للاتحاد الكويتي بالنجاح والتوفيق في دورته الجديدة.

وفي رسالته اشار رئيس الاتحاد الدولي الى لقائه مع الجابر في شهر يونيو الماضي خلال زيارته الناجحة إلى الكويت. وتطرق هاجرتي إلى الزيارة التي سيقوم بها مدير التطوير بالاتحاد الدولي أمير برقعي في أوائل الشهر القادم وقال إن الاتحادين الدولي والكويتي يعملان سوياً على تطوير التعاون والتفاهم والعمل المشترك من أجل الارتقاء باللعبة وتنميتها ونشرها في الكويت التي وصفها بأنها دولة رائدة في لعبة التنس في المنطقة العربية.

وأكد هاجرتي أن الكويت أمامها مستقبل واعد خصوصا مع انجاز مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي المنتظر افتتاحه في أواخر هذا العام، وأضاف أن الاتحاد الدولي يتطلع إلى تقديم كل الدعم الممكن للاتحاد الكويتي من أجل تحقيق طموحاته في السنوات القادمة. وقال إنه كان يتمنى أن يحضر ليهنئ الشيخ أحمد الجابر بنفسه.

وفي ختام رسالته وجه هاجرتي الدعوة إلى الاتحاد الكويتي لحضور الجمعية العمومية للاتحاد الدولي المزمع عقدها في البرتغال في شهر سبتمبر المقبل. كما تلقى الجابر رسالة تهنئة مماثلة من رئيس الاتحاد الآسيوي أنيل كانا.

