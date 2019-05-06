محلية

تنطلق عصر اليوم الاثنين منافسات النسخة الـ 40 لدورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم على صالة الشهيد فهد الاحمد بالدعية، برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد.

وتشهد منافسات اليوم الافتتاحي ثلاث مباريات بمنافسات الكبار، حيث يلتقي في المباراة الاولى ضمن مجموعة زين «أ»، نادي شقير الأردني مع مواطنه نادي حمادة وفي مباراة ثانية يلعب فريق زون سنت مع لافازا أما المواجهة الثالثة فيلتقي خلالها شركة صناعات التبريد مع نادي حسين أربد الأردني من مجموعة كويت أستيل «أ».

وفي اليوم الثاني وضمن مجموعة كويت أستيل «أ» يلعب ماي فاتورة مع كويت أستيل، كما يلتقي ضمن المجموعة الثالثة كويت أستيل «ب» فريق مجموعة عبد العزيز الخالدي مع الجالية السورية في حين يلاقي فريق دار المحمدية منافسة بي أم دبليو.

وستشهد الدورة مشاركة 36 فريقا منها 12 فريقا عربيا تتنافس فيما بينها وفق نظام المجموعات قبل ان يتحول في الدور الثاني إلى نظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

فيما تنطلق منافسات دورة البراعم يوم الخميس بعد اتخاذ اللجنة المنظمة العليا قرارا بانطلاق منافساتها خلال أيام العطل لارتباط اللاعبين باختبارات نهاية العام التي تبدأ ثاني أيام رمضان.

وتشهد منافسات دورة البراعم مشاركة 44 فريقا تم تقسيمها الى 4 مجموعات حيث تضم كل مجموعة 11 فريقا تتنافس فيما بينها بنظام خروج المغلوب ليتأهل فريق عن كل مجموعة لنصف النهائي على أن يقام النهائي في الثامن والعشرين من رمضان.

ويلعب في النسخة الحالية لدورة البراعم اللاعبين مواليد 2007 وما دون ذلك، وتشهد منافسات الدورة مع كل نسخة جديدة ظهور عدد جيد من اللاعبين الصاعدين الواعدين الذي يكشفون عن قدراتهم خلال منافسات الدورة.

وحرص العديد من نجوم الكرة العالمية الذين زاروا الدورة في السابق على تهنئة اللجنة المنظمة والجمهور بدخول الدورة عامها الاربعين، وضمت قائمة المهنئين اسطورة الدفاع في برشلونة ومنتخب اسبانيا كارليس بويول، ومواطنه صانع العاب موناكو سيسك فابريغاس، وكذلك النجم البرازيلي الاسبق ريكاردو كاكا، وقائد منتخب البرتغال السابق لويس فيغو، والنجم الفرنسي السابق روبيرز بيريز، بالاضافة الى اسطورة الكرة الكويتية والخليجية المرعب جاسم يعقوب.

