محلية

انتخبت الجمعية العمومية لنادي الكريكيت أول أعضاء لمجلس الادارة للفترة 2019- 2023 اذ تضمن جدول اعمال الجمعية للنادي بنداً واحدا وهو انتخاب اعضاء لمجلس الإدارة، واسفرت الانتخابات عن فوز حيدر فرمن بمنصب الرئيس وفيصل المرزوق نائباً للرئيس وعماد الجسام أميناً للسر ومحمود بستكي أميناً مساعداً للسر وعواطف القلاف عضواً لمجلس الإدارة وفهد بستكي ممثلا عن اللاعبين.

وبهذه المناسبة قال فرمن أنه منذ انشاء اللجنة الكويتية للكريكيت المنبثقة تحت مظلة اللجنة الأولمبية الكويتية هي الجهة الوحيدة المعتمدة من قبل الإتحاد الدولي والاسيوي واللجنة الاولمبية وحتى تاريخ أشهار النادي بتاريخ 27 مارس لم يتوقف النشاط نهائيا. وقال ان الاجتماعات المقبلة لمجلس إدارة النادي سوف تناقش عددا من الموضوعات الهامة وأبرزها إجراء بعض التعديلات المقترحة على النظام الأساسي، لافتا الى أن أنشطة الكريكيت والمشاركات الدولية ستكون على طاولة المجلس خلال الفترة القادمة وخصوصا بعد تأهل منتحب الكويت تحت 19 سنة لكاس آسيا والتى ستشكل إنطلاقة واعدة لهذة اللعبة إقليميا ودوليا.

