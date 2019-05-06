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حصل الطالب محمد التركي الذي يدرس بالسنة الثانية بجامعة جورج واشنطن على جائزة أفضل لاعب لفريق الاسكواش في موسم 2018- 2019 ما جعله أول طالب كويتي يحصد هذه الجائزة.

وقال التركي إنه تمكن خلال موسمه الثاني على التوالي مع الفريق من الحصول على جائزة المركز الأول الخاصة بأفضل لاعب.

وأوضح أنه نجح خلال موسمه الثاني على التوالي من الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم ليصبح اللاعب الوحيد ببطولة المنتخب الوطني الذي لم يخسر أي مباراة طوال المنافسات، قائلا: «لقد لعبت مباريات قوية لمساعدة الفريق في الوصول إلى النهائي ونجحت من تقديم مباراة حاسمة في النهائي». وأضاف أن السجل الذي حققه في البطولة يجعله اللاعب الوحيد في بطولة المنتخب الوطني الذي يتمكن من حسم ست مباريات دون خسارة، «مهديا هذا النجاح أولا وقبل كل شيء إلى بلدي الكويت». ولفت الى انه خلال البطولة تم اختياره ليكون من افضل 16 لاعبا من بين 500 لاعب، مشيرا الى انه انهى الموسم في المركز الـ 12 ليكون اول رياضي كويتي يحقق ذلك.

