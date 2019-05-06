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نال الفارس عبدالعزيز فيصل بالجواد فلاش المركز الاول في ماراثون القدرة والتحمل الذي نظمه نادي فروسية مبارك الكبير، فيما حل الفارس محمد الطرقي بالجواد حنيف بالمركز الثاني والفارس علي الفرماوي بالجواد ضجة بالمركز الثالث والفارس مشعل الخويطر بالجواد طعم العسل بالمركز الرابع. من جانب آخر، كرم نادي فروسية مبارك الكبير، اللجان العاملة في البطولة التي اختتمت اول من امس، وخلال حفل التكريم القى طارق النصف كلمة بالنيابة عن رئيس وأعضاء مجلس ادارة النادي اشاد من خلالها باللجان العاملة والجهود التي بذلت لانجاح البطولة.

وهنأ النصف الفرسان الفائزين، مشيدا بالتنافس الشريف الذي ساد البطولة من البداية وحتي النهاية، وشكر الهيئة العامة للرياضة بقيادة د. حمود فليطح ونائبه د. صقر الملا، كما شكر رئيس نادي الصيد الفروسية الشيخ ضاري الفهد وامين السر العام الشيخ صباح الفهد واسرة نادي الصيد على التعاون المثمر وتقديم نادي الصيد كل الامكانات لانجاح البطولة.

