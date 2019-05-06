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منحت نتائج الجولة السابعة العاشرة من الدوري الممتاز التي أقيمت أول من أمس بعض الإثارة للجولة الأخيرة التي ستقام الخميس المقبل وستحدد خلالها بطل الدوري والفريق الثاني المرافق للفحيحيل إلى الدرجة الدرجة الأولى. وأسفرت الجولة عن تلقي الكويت المتصدر خسارة مفاجئة من مضيفه الجهراء 0-1، وفوز كبير للقادسية على السالمية برباعية نظيفة، وهاتريك للعرباوي حسين الموسوي مقابل هدف لكاظمة، وانتصار متأخر للتضامن على النصر بركلتي جزاء، بالإضافة تغلب الشباب على الفحيحيل 4-2 وإرساله إلى «دوري المظاليم».

خسارة الكويت، أحيت بصيص الأمل لدى القدساوية الذين فتحوا ملف «مباراة النصر» وحرمان الأصفر من 3 نقاط يرونها مستحقة بسبب خطأ إداري، فيما شرعت بعض الجماهير في البحث عن النتيجة المطلوبة للتتويج باللقب. وينتظر القدساوية سقوطاً آخر للكويت أمام السالمية في الجولة الأخيرة، ولسان حالهم يقول «من يخسر من الجهراء من الممكن أن يخسر من السالمية»، لكن الأصفر في المقابل يحتاج للفوز بنتيجة كبيرة جداً على الشباب كي يعوض فارق الأهداف مع الأبيض (الكويت +35، والقادسية +20). الأمر الآخر الذي يزيد من صعوبة المهمة للقادسية أنه سيواجه فريقاً يصارع للنجاة من الهبوط، فالشباب صاحب الـ 13 نقطة في المركز التاسع يحتاج للفوز على القادسية من أجل ضمان البقاء، لأن منافسيه الجهراء السابع (15 نقطة) والتضامن الثامن (14 نقطة) سيتواجهان في الجولة الأخيرة، وسيكون هو المستفيد من أي نتيجة بينهما في حال انتصاره. أما خسارة الشباب فتعني هبوطه بغض النظر عن أي نتيجة أخرى، وكذلك التعادل حتى لو خسر التضامن من الجهراء، فالمواجهات المباشرة بين التضامن والشباب لصالح الأول الذي فاز ذهاباً 4-0 وخسر في الإياب 1-3.

أما الكويت المتصدر، فأموره ما تزال «تحت السيطرة» رغم التعثر أمام الجهراء، فالأبيض يحتاج إلى نقطة واحدة أمام السالمية على الأقل، أو الخسارة بفارق هدف مع عدم فوز القادسية بفارق 14 هدفاً. وبحسب المنسق الإعلامي للفريق عمر الزامل فإن فوز القادسية على السالمية جاء لصالح الأبيض، لأنه في حال فوز السالمية، ستكون مباراة الجولة الأخيرة بين الأبيض والسماوي حاسمة في الصراع على اللقب وفوز السالمية فيها سيمنحه اللقب لأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1.

