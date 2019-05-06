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أشاد مدرب الجهراء أحمد عبدالكريم بأداء لاعبيه أمام الكويت في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس وانتهى بالفوز بهدف نظيف ضمن الجولة السابعة عشرة قبل الأخيرة من الدوري الممتاز. وقال عبدالكريم إن الفريق قدم مباراة كبيرة أمام منافس قوي «فالكويت هو المتصدر وقريب جداً من تحقيق اللقب»، لافتاً إلى أن الفوز عليه يعتبر خطوة مهمة من أجل البقاء في الدرجة الممتازة.

وأشار إلى أنه لعب بطريقة جديدة على الفريق من أجل إيقاف خطورة الكويت، موضحاً: «لعبنا بخمسة مدافعين لأول مرة منذ استلامي الفريق، وحرصنا على إغلاق المناطق الخلفية والاعتماد على الهجمات المرتدة، وكنا نطمح إلى الخروج بنقطة، لكننا تمكنا من تسجيل هدف وظفرنا بالنقاط الثلاثة».

وتابع: «بقاؤنا في الدوري الممتاز أصبح في أيدينا، ولا نتتظر نتائج الفرق الأخرى، يكفينا التعادل في المباراة المقبلة أمام التضامن من أجل ضمان البقاء»، مؤكداً أن فريقه سيدخل مباراة الجولة الأخيرة من أجل الفوز. وقال إن إدارة النادي لم تناقشه حول مسألة بقائه مع الفريق الموسم المقبل، مبيناً: «أنا ابن النادي ومستعد لخدمة الفريق في أي وقت، لكن أحداً لم يكلمني عن مسألة استمراري مع الفريق، وعموماً هذه الأمور سيتم مناقشتها بعد انتهاء الدوري».