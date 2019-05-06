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ماوي: مقصرون في حق الجمهور

راشد خلف
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الإثنين 06 مايو 2019

أكد لاعب وسط القادسية عبدالله ماوي أهمية الفوز الذي حققه الفريق على السالمية برباعية نظيفة أول من أمس من أجل الانفراد بالمركز الثاني وما يترتب على ذلك من الحصول على المكافأة المالية والمشاركة في كأس السوبر والمشاركات الخارجية الموسم المقبل.
وأضاف ماوي في تصريح تلفزيوني إن الأصفر لم يقدم الأداء المطلوب في الشوط الأول، موضحاً: «لم نظهر بالصورة المطلوبة في الشوط الأول وكنا مشتتين، لكن حديث الشيخ طلال الفهد معنا أعطانا الدافع للظهور بالمستوى الممتاز في الشوط الثاني».
وتوجه ماوي بالاعتذار إلى جماهير القادسية، وقال: «من حق الجماهير أن تمتنع عن الحضور لأننا مقصرون في حقهم».


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