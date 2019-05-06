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أكد لاعب وسط القادسية عبدالله ماوي أهمية الفوز الذي حققه الفريق على السالمية برباعية نظيفة أول من أمس من أجل الانفراد بالمركز الثاني وما يترتب على ذلك من الحصول على المكافأة المالية والمشاركة في كأس السوبر والمشاركات الخارجية الموسم المقبل.

وأضاف ماوي في تصريح تلفزيوني إن الأصفر لم يقدم الأداء المطلوب في الشوط الأول، موضحاً: «لم نظهر بالصورة المطلوبة في الشوط الأول وكنا مشتتين، لكن حديث الشيخ طلال الفهد معنا أعطانا الدافع للظهور بالمستوى الممتاز في الشوط الثاني».

وتوجه ماوي بالاعتذار إلى جماهير القادسية، وقال: «من حق الجماهير أن تمتنع عن الحضور لأننا مقصرون في حقهم».