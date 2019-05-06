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توج فريق جاغوار بلقب دوري كرة القدم داخل الصالات للسيدات في نسخته الأولى بعد تغلبه على نظيره الكويت بنتيجة 5-2 في المباراة التي جمعتهما اول من امس على صالة الأخير.

ونال اليرموك المركز الثالث في البطولة التي شهدت مشاركة 10 فرق تمثل أندية وأكاديميات رياضية بعد هزيمة قاسية ألحقها بنظيره نادي سلوى الصباح اليراضي بنتيجة 10-1. وأعربت عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس اللجنة النسائية فاطمة حيات عن شكرها لك من ساهم بإنجاح النسخة الأولى من البطولة الرامية إلى النهوض بنشاط كرة القدم النسائية في البلاد. وثمنت حيات مجهودات قيادات الهيئة العامة للرياضة وكذلك رئيس وأعضاء الاتحاد الكويتي والاتحاد الدولي للعبة نظرا إلى دعمهم اللا محدود للعبة وتسهيل إقامتها.

وانطلقت منافسات البطولة في يناير الماضي وهي متاحة لجميع الفئات العمرية وتشمل كل القطاعات الرياضية النسائية والخاصة والأكاديميات والأندية.

