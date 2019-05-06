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أعلن رئيس نادي برقان هملان الهملان إقامة احتفال يوم 5 رمضان لتكريم الفرق المتفوقة في النادي وذلك بعد انتهاء الموسم الرياضي 2018-2019.

وقال الهملان ان الموسم المنقضي كان تاريخياً لنادي برقان الذي صعد إلى منصات التتويج في أكثر من مناسبة لعل أبرزها حصول فريق كرة القدم على المركز الثالث في مسابقة كأس الأمير، موضحاً: «نعتز كثيراً بالحصول على المركز الثالث والتشرف بمصافحة سمو أمير البلاد، وهو بلا شك إنجاز كبير لنادينا الحديث الإشهار».

وتوجه بالشكر إلى رئيس جهاز الكرة السابق فيصل السبيعي وإلى مدرب الفريق وليد نصار، لافتاً إلى أن الإدارة تدرس أكثر من سيرة ذاتية لمدربين وطنيين لاختيار الأنسب لقيادة الفريق الموسم المقبل.

وأضاف: «طموحنا الصعود إلى دوري الدرجة الأولى، وسيكون هذا هو الهدف الذي نسعى إليه الموسم المقبل، وسندعم الفريق بعدد من المحترفين واللاعبين المحليين ليكون قادراً على المنافسة».

كما أشاد الهملان بحصول فريق كرة اليد على المركز الثالث في مسابقة الدوري، مؤكداً أن هذه النتائج جاءت تتويج لجهود كبيرة بذلتها الأجهزة الفنية والإدارية بالإضافة إلى تفوق اللاعبين. وأضاف: «الإدارة تقدر كل الجهود التي بذلها اللاعبون والأجهزة الفنية، سواء من نجحوا في الوصول إلى منصات منصات التتويج أو من لم يحالفهم الحظ، ونقول لهم بأن الطريق أمامهم لمواصلة المحاولة في المواسم المقبلة».

وكشف رئيس نادي برقان عن إطلاق 3 ألعاب جديدة الموسم المقبل، وهي الكراتيه والجودو والتايكوندو، مشيراً إلى أن المناقشات جارية لاختيار الأجهزة الفنية والإدارية لهذه اللعبات، وقال: «هدف النادي هو المنافسة في أي لعبة يشارك فيها، بالإضافة إلى بناء فريق قادر على المنافسة لفترة طويلة».

وتقدم الهملان بالشكر إلى الهيئة العامة للرياضة على دعمها لكل الأندية، وإصرارها على حصول كل الأندية على المييزانية ذاتها دون تفرقة، مثمناً موقف مدير الهيئة د. حمود فليطح، ونائبه د. صقر الملا. وتوجه بالتهنئة إلى سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وإلى الأسرة الرياضية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

