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احتفلت أكاديمية لوياك اي سي ميلان لكرة القدم بمرور عشر سنوات على انشائها وذلك في حديقة الشهيد بحضور رئيس مجلس إدارة لوياك فارعة السقاف وممثل السفارة الإيطالية في الكويت اندريا كوارتييري، بالإضافة إلى هيا المانع من شركة زين وسعد البليس من شركة الكوت الغذائية وسندس سعد من المركز المالي الكويتي ومساعد الكريباني ممثلاً عن الهيئة العامة للرياضة.

وعبرت السقاف عن سعادتها وفخرها بعمل الأكاديمية، مؤكدة أنه كان بمثابة الحلم وتحقق بفضل جهود الشباب القائمين عليها، وقالت: «لم أستطع أن أتمالك نفسي بعدما رأيت الكثير من الشباب يستفيدون من عمل هذه المدرسة العريقة وهو ما تسعى إليه لوياك منذ يومها الأول في تمكين الشباب ليحققوا احلامهم في المستقبل».

من جانبه أكد المدير العام لأكاديمية لوياك اي سي ميلان فيصل الهارون أن الأكاديمية دربت أكثر من خمسة آلاف لاعب منذ يومها الأول، معبراً عن سعادته بتدريب هذا العدد الكبير من الشباب، وقال: «دربنا في عام 2019 أكثر من 600 لاعب ولاعبة تضمنت مرحلتهم التدريبية أربع رحلات ومعسكرات تدريبية مثمرة ثلاثة منها في إيطاليا بحيث شاركنا من خلال 4 فرق في بطولة للفئات السنية، وصلنا من خلالها إلى مراكز متقدمة محققين بذلك نتائجاً ايجابية».

