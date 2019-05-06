دوليه

يأمل كل من الهلال السعودي والسد القطري في حسم تأهله الى دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال آسيا اليوم في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات. ففي المجموعة الثالثة، يتصدر الهلال الترتيب برصيد 9 نقاط قبل استضافته للعين الإماراتي صاحب المركز الأخير بنقطتين فقط، فيما يحل الدحيل القطري الثاني (7 نقاط) ضيفا على استقلال طهران الإيراني الثالث بأربع نقاط. وفي الرابعة، يستضيف السد المتصدر (7 نقاط) مطارده الأهلي السعودي (6)، فيما يستقبل باختاكور الاوزبكستاني الثالث (5) بيرسيبوليس الإيراني وصيف بطل العام الماضي وصاحب المركز الأخير (4 نقاط).

