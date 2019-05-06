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غزة- الوكالات: واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي امس عدوانها واسع النطاق على قطاع غزة برا وجوا وبحرا فيما اطلقت الفصائل الفلسطينية وابلا من الصواريخ على مستوطنات ومدينة عسقلان فيما نفى الجيش الاسرائيلي وجود وساطة لوقف القتال وسط دعم اميركي مباشر للهجوم على غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية امس ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 13 شهيدا جراء عمليات القصف التي اسفرت كذلك عن تدمير عدد من المنازل السكنية وعشرات الاراضي الزراعية. وقال المتحدث باسم الوزارة بقطاع غزة د. أشرف القدرة في تصريح صحافي إن الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ السبت اسفرت عن استشهاد فلسطينيين اثنين امس لترتفع الحصيلة الى 13 شهيدا بالإضافة إلى أكثر من 50 فلسطينيا كما أعلنت وزارة الصحة استشهاد أم حامل وطفلتها، بقصف إسرائيلي إلا أن الجيش الإسرائيلي زعم أنهما قتلتا في انفجار صاروخ أطلقته حماس.

وذكر شهود أن القصف الإسرائيلي خلف دمارا هائلا في المباني السكنية وألحق خسائر مادية باهظة بالمحال التجارية وأضافوا أن الاستهداف تركز على المباني السكنية التي لا تشكل بالأساس أي خطر على الجيش الإسرائيلي أو احتوائها على أسلحة او مؤسسات امنية مطالبين المجتمع الدولي بضرورة تحرك دولي عاجل من اجل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.

وأعلنت الغرفة المشتركة تضم عددا من الاذرع العسكرية للمقاومة الفلسطينية أنها وجهت ضربة صاروخية كبيرة لمدينة عسقلان المحتلة شملت إطلاق 50 صاروخا ردا على جرائم الاحتلال وتماديه في استهداف البيوت الآمنة وقالت في بيان إنه نظرا لإصرار الاحتلال الإسرائيلي على استهداف البيوت الآمنة فإن المقاومة قررت الرد على جرائم الاحتلال بشكل غير مسبوق وذكرت أنها تدرس توسيع مدى القصف إلى ما بعد 40 كيلومترا خلال الساعات القادمة اذا ما استمر العدوان.

ومنذ السبت، أطلق 430 صاروخا من قطاع غزة في اتجاه الأراضي الإسرائيلية، بحسب الجيش الذي قال إنه اعترض العديد منها وهو أكبر عدد من الصواريخ يطلق على إسرائيل في يومين خلال السنوات الأخيرة. وقال الجيش الإسرائيلي إنّه ردّ عبر استهداف دبّاباته وطائراته نحو 120 موقعاً عسكريّا لحركتَي حماس الإسلامية والجهاد الإسلامي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي امس استدعاء لواء مدرعات لمنطقة الحدود مع قطاع غزة. وذكر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش أنه تم استدعاء اللواء كقوة قتالية جاهزة..لمواصلة الجهود الدفاعية المختلفة من جانبه قال المتحدث العسكري رونين مانليس إنه لا توجد جهود وساطة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الوقت الراهن.

وكانت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية ذكرت امس أن القاهرة رمت بثقلها من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ونقلت الصحيفة عن مصادر القول إن مصر دخلت بقوة على الخط وطلبت من قائد سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي الحضور إلى القاهرة لمناقشة الموقف وأضافت المصادر أن بهاء أبو العطا قائد الجناح العسكري للجهاد الإسلامي غادر القطاع عبر معبر رفح للقاء مسؤولين مصريين. وأكدت المصادر أن مصر ضغطت على الفصائل وكذلك على إسرائيل من أجل تثبيت وقف النار وإنقاذ الاتفاق الأخير الذي ينص على تهدئة مقابل تسهيلات ويقوم على مراحل. وكان يفترض أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس مواصلة الضربات المكثفة على قطاع غزة ردا على إطلاق الصواريخ. وقال نتانياهو في بداية اجتماع للمجلس الوزاري المصغر أنه أمر الجيش بمواصلة ضرباته المكثفة وبتعزيز القوات حول القطاع بالدبابات والمدفعية وقوات المشاة. ودانت الولايات المتّحدة إطلاق صواريخ من قطاع غزّة باتّجاه إسرائيل، معبّرةً عن دعمها حقّ الإسرائيليّين في الدفاع عن أنفسهم بحسب ما أعلنت وزارة الخارجيّة الأميركيّة ودعا الاتحاد الأوروبي من جهته إلى وقف إطلاق الصواريخ الفلسطينية من غزة على إسرائيل فوراً.ودعا مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف جميع الأطراف إلى تهدئة الوضع والعودة إلى اتفاقات الأشهر الأخيرة.

