عربيات ودوليات

الخرطوم- الوكالات: وافق المجلس الانتقالي السوداني امس على تشكيل مجلسين، أحدهما مجلس «سيادة» بأغلبية مدنية والآخر مجلس «دفاع وأمن» بأغلبية عسكرية. ونقلت قناة «العربية» عن مصادر لم تسمها أن المجلس الانتقالي اشترط أن يكون مجلس السيادة برئيس ونائب «عسكريين»، وأن تكون صلاحيات مجلس الدفاع المقترح واسعة. وقالت المصادر إن «نسب التمثيل بمجلس السيادة ستخضع للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير».وأكدت أن الموافقة «جاءت لتنصرف البلاد لمواجهة التهديدات الأمنية والاقتصادية».ولم يصدر بعد أي إعلان رسمي بهذا الشأن. الى ذلك وصف السياسي السوداني البارز الصادق المهدي دور الجيش في عزل الرئيس عمر البشير بأنه كان محوريا ما يجعله شريكا مهما في عملية التغيير التي حدثت في البلاد. وقال المهدي، الذي انتزع منه البشير السلطة المنتخبة بانقلاب الإنقاذ سنة 1989 في مقابلة مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرتها امس إن ما قام به قادة الجيش «انحياز للشعب وليس انقلابا» لأنهم رفضوا تنفيذ أوامر البشير بضرب المعتصمين ووصف هذا بأنه «عمل حميد يشفع لهم، إذ إنهم كانوا جزءاً من النظام»، مشيراً إلى أنهم أوقفوا مجزرة محققة.

وأوضح المهدي أن الانحياز للشعب أنجح الثورة مبرزا أن «المجلس العسكري الذي أبعد البشير، وامتنع عن فض الاعتصام بالقوة، له الحق في المشاركة في الفترة الانتقالية».ودعا المهدي دول الخليج إلى «مشروع مارشال خليجي» لإعادة إعمار السودان، وقال «أناشد أهلنا في الخليج بعقد مؤتمر يقدم مشروع مارشال للتنمية في السودان».

