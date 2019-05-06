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الجزائر- الوكالات: ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن السلطات اعتقلت سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومستشاره، والرئيس السابق لجهاز المخابرات الفريق محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق، إلى جانب خليفته في المخابرات اللواء بشير طرطاق.

وقالت صحيفة النهار الجزائرية إنه من المتوقع أن يحال طرطاق ومدين إلى المحكمة العسكرية من دون أن تكشف عن مصير سعيد بوتفليقة.

من جانبه، نقل موقع «كل شيء عن الجزائر» الخاص عن مصادر وصفها بالمؤكدة قولها إن الجنرالين تم توقيفهما وهما حاليا يخضعان للتحقيق داخل مركز لإدارة الأمن الداخلي التابعة للمخابرات بالعاصمة. وذكرت وكالة «الأناضول» أن الموقوفين متابعون في قضية تتعلق بـ»التآمر على الجيش والحراك الشعبي».

وشن قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح في خطاب سابق هجوما حادا على الجنرال توفيق واتهمه بالاستعانة بقوى أجنبية.

وتحدث قايد صالح عن «العصابة» التي سيطرت على الرئاسة قبل استقالة بوتفليقة، في إشارة إلى سعيد الذي يتهم بأنه استولى على صلاحيات رئيس الجمهورية منذ تعرض شقيقه لجلطة دماغية في عام 2013.

وقبل أيام قال وزير الدفاع الأسبق خالد نزار في بيان إن سعيد بوتفليقة استشاره قبل استقالة شقيقه من الرئاسة حول فرض حالة الطوارئ وإقالة قائد الجيش لوقف الحراك الشعبي.

