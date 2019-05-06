عربيات ودوليات

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الدول لا تُبنى بـ «الدلع» ولكن بالجهد والعمل والالتزام، مشيرًا إلى أنه لا يمكن التنمية دون استقرار وأمن مصر، وقال: «المصريين لن يسمحوا لأحد بانتهاك حقوقهم».

وأضاف السيسي خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى التى تربط سيناء بالإسماعيلية، أمس، أن «مصر تفعل كل هذه الأشياء لبناء الوطن وفي نفس الوقت تحارب الإرهاب».

وأوضح السيسي أن مصر قدمت وتقدم الكثير من الشهداء من الجيش والشرطة، والقطاعات الأخرى من أجل بقاء شعبها.

وشدد على أن مستقبل أبنائنا مرهون بالاستقرار والبناء الذي ننفذه الآن، مشيرًا إلى أننا نحاول نسابق الزمن لتحقيق مستقبل أفضل لشبابنا رغم كل التحديات».

وأكد الرئيس المصري، أن كلفة المشروعات القومية فى إقليم قناة السويس فى 5 محافظات هم «بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء»، بلغت 800 مليار جنيه.

وقال الرئيس خلال كلمته إن الهدف من المشروعات، هو تحقيق معدل نمو جيد، وتوفير فرص عمل للمصريين، ولاسيما مع كتلة الشباب الكبيرة بالدولة، موضحا أن عدد السكان فى إقليم قناة السويس ليست كبيرة، ولكن كان لابد فى مواجهة التطرف والإرهاب الذى تجابهه الدولة المصرية حتى الآن، أن تجابه تنموية وفكرية وثقافية ودينية بجانب المجابهة الأمنية التى تقوم بها.

وأضاف الرئيس السيسي، أن الدول لا تبنى بـ «الدلع»، وإنما بالجهد والعمل والصبر والالتزام، متابعا «محدش هييجى يشتغل فى مصر ويساعدنا لو مفيش استقرار وأمن»، مؤكدا أن المصريين لا يسمحوا لأحد أن ينتهك حقوقهم مثلما غيروا فى يناير 2011 و30 يونيو، قائلا: «ويقدروا يغيروا تانى وتالت ورابع، لو الكلام الموجود مش على مزاجهم، لكن عندهم الوعى اللى يستحملوا به إجراءات اقتصادية».

واضاف: « لو كانت المظاهرات تبني مصر أنا هنزل بالمصريين فى الشارع ليلاً ونهاراً علشان نبني مصر».

