عربيات ودوليات

قضت محكمة مصرية ، بمعاقبة 66 متهمًا في إعادة محاكمتهم بقضية «فض اعتصام النهضة» بأحكام متفاوتة بالسجن، وبرأت عددا منهم.

وعاقبت المحكمة 52 متهماً بالسجن المشدد 15 عاماً، فيما قضت بالسجن المؤبد لمتهم، والسجن 3 سنوات لمتهم آخر، ومعاقبة متهمين اثنين بالحبس لمدة سنة، فيما برأت 10 متهمين آخرين.

ويواجه المدانون عدة تهم، من بينها تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق إثر اعتصامهم بميدان النهضة في محافظة الجيزة في العام 2013 اعتراضا على الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي من منصبه.

