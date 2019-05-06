مال وأعمال

أعلن الشيخ محمد جراح الصباح رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي KIB عن تحقيق البنك أرباحاً صافية عائدة على مساهمي البنك للربع الأول من عام 2019 بلغت 6.2 ملايين دينار، حيث اسهم ذلك بشكل رئيس من خلال زيادة الإيرادات التمويلية مصحوبة بتحسن فعالية التكاليف. حيث ارتفعت الإيرادات التمويلية بمبلغ 4 ملايين دينار (أي بنسبة 20%) وصولاً إلى 24.6 مليون دينار تقريباً مقارنة بمبلغ 20.5 مليون دينار خلال الربع الأول للعام 2018.

إضافة إلى ذلك، أظهرت النتائج نمو أصول KIB بنهاية الربع الأول من عام 2019 بنحو 272 مليون دينار تقريباً (أي بنسبة 14%) وصولاً إلى 2.25 مليار دينار تقريباً مقارنة بـنحو 1.98 مليار دينار تقريباً كما في 31 مارس 2018، حيث جاءت هذه الزيادة نتيجة نمو حجم محفظة التمويل بنحو 282 مليون دينار تقريباً وصولاً 1.63 مليار دينار مقارنة مع 1.35 مليار دينار في نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي محققة بذلك نمواً بنسبة 21%. بالإضافة إلى ارتفاع حسابات المودعين بنحو 86 مليون دينار تقريباً وبنسبة 7% وصولاً إلى 1.37 مليار دينار مقارنة مع 1.28 مليار دينار كما في 31 مارس 2018.

كما حافظ KIB على الجودة النوعية للأصول، حيث بلغت نسبة التمويلات المتعثرة 1.04%، في حين بلغت نسبة تغطية إجمالي المخصصات والضمانات 331% كما في 31 مارس 2019.

هذا وقد أشار الجراح إلى النمو المستمر في نسب التوزيعات على حسابات المودعين والزيادة القياسية التي حققتها أرباح ودائع KIB، حيث ارتفع معدل العائد السنوي لوديعة البشرى (ثلاث سنوات) بالدينار الكويتي ليبلغ 3.7% و3.5% لوديعة أرزاق بنهاية الربع الأول من العام الحالي. من جانب آخر، بلغ صافي العائد السنوي لحساب التوفير الاستثماري بالدينار الكويتي 2.1%، وهو الأعلى في السوق فضلاً عن أن توزيع الأرباح لحساب التوفير الاستثماري يتم بشكل ربع سنوي والذي انعكس على أداء البنك.

كما أكد الجراح قائلاً: إن الأداء المالي المستمر لبنك الكويت الدولي يعكس النمو القوي في عدد من مجالات الأعمال وذلك تماشياً مع تطبيق الاستراتيجية التي وضعها مؤخراً. موضحاً أن هذه الاستراتيجية تركز على تقديم تجربة ذات مستوى أعلى للعملاء والتي تقدم أكثر بكثير من مجرد خدمات مصرفية تقليدية. وأضاف الجراح قائلاً: نحن في KIB نسعى باستمرار لتلبية احتياجات عملائنا المتغيرة وذلك من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، حرصاً منا على كسب رضا العملاء وإنجاز معاملاتهم في أي وقت على مدار الساعة ومن أي مكان.

وانعكاساً لإنجازاته البارزة في مختلف القطاعات، حاز KIB على العديد من الجوائز والتكريمات المحلية والإقليمية والعالمية البارزة، والتي توّجت مسيرته المفعمة بالتقدم والنجاحات المتتالية، الأمر انعكس إيجاباً على سمعته ومكانته المصرفية.

وقد كان من أبرز هذه الجوائز حصول KIB اخيرا على جائزة أفضل بنك في تطبيق المسؤولية الاجتماعية في الخليج من قبل مجلة وورلد فاينانس وذلك تقديراً لإنجازاته المجتمعية ودوره الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة الى حصوله على جوائز أفضل بنك إسلامي في الكويت وأفضل بنك إسلامي في الخليج، وجائزة التميّز في المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية من قبل الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وجائزة أفضل بنك في استقطاب العملاء في الكويت من قبل مؤسسة سي بي أي فاينانشال، إلى جانب حصوله على جائزة أفضل علامة تجارية في الكويت من قبل مؤسسة سي بي أي فاينانشال، وجائزة أفضل بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الرابع على التوالي وجائزة البنك الإسلامي الأسرع نمواً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي، وكلاهما من مجلة كابيتال فاينانس انترناشونال.

