مال وأعمال

سجل حجم سوق الأغذية المحلي نحو 30 مليار دولار سنوياً، متضمناً جميع المواد الغذائية والخضر والفاكهة والأسماك واللحوم ومتطلبات التنمية الزراعية والصناعات الغذائية وتعبئتها وما يرتبط بالداجنة وانتاجها.

وكشفت مصادر رسمية أن الكويت حصلت على المركز الثالث كأكبر سوق للأغذية في الخليج الذي يقدر إجماليه سنوياً بنحو 130 مليار دولار مشيرةً إلى أن تزايد معدلات السكان في الخليج دفع إلى ارتفاع الطلب على المواد الغذائية خلال السنوات الخمس الماضية لترتفع نسبتها بنحو 35% عما سبق.

واشارت المصادر إلى تنافس الشركات العالمية على تزويد اسواق الخليج بمنتجاتها ساهم في ارتفاع معدلات الاستهلاك نظرا لما يطرح من منتجات متنوعة تجذب المستهلكين في الاسواق المحلية مبينة أن نحو 13 شركة اميركية واوروبية تنافس في السوق بمنتجات غذائية مثل الشيكولاته والبطاطا والسوشي ومنتجات غذائية اخرى.

ومن جهتها، كشفت مصادر رقابية بوزارة التجارة والصناعة أن هناك صعوبة في التلاعب بأسعار المنتجات في ظل الرقابة الشديدة التي تفرضها وزارة التجارة وقطاع حماية المستهلك على الأسواق المحلية. منوهة إلى أن السوق الكويتي مفتوح على الوكالات والمنتجات العالمية لذا يذخر السوق بالعديد من المنتجات العالمية والعربية.

وتابعت وضعت وزارة التجارة والصناعة خطة لمراقبة الأسواق، لافتة إلى أن فرق الرقابة التابعة لجهاز حماية المستهلك موجودة في الأسواق بداية من منتصف إبريل الماضي، لمراقبة الأسعار وجمع البيانات للتأكد من كميات السلع والمخزون.

وسجّلت أسعار الأغنام والماشية ارتفاعاً كبيراً خلال الأيام الأخيرة، فيما أرجع الاتحاد الكويتي لمربّي الثروة الحيوانية في تقرير سابق لـ«العربي الجديد» الارتفاع إلى استغلال صغار التجار المواسم لرفع الأسعار.

ووصل سعر الخروف العربي إلى نحو 100 دينار (329 دولاراً) من 80 ديناراً، بزيادة بلغت نسبتها 25%، والخروف المستورد إلى 85 ديناراً من 60 ديناراً، بارتفاع 41.6%.

