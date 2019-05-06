مال وأعمال

تباينت المؤشرات في نهاية تعاملات أمس، حيث ارتفع المؤشران العام والأول بنسبة 0.24 و0.72 في المئة على الترتيب، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيس 1.01 في المئة.

وتقلصت سيولة البورصة 11 في المئة إلى 18.98 مليون دينار مقابل 21.32 مليون دينار بالجلسة السابقة، كما تراجعت أحجام التداول 19.4 في المئة إلى 67.9 مليون سهم مقابل 84.23 مليون سهم.

وسجلت مؤشرات 8 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة الاتصالات بنحو 1.22 بالمائة، فيما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا بنسبة 18.86 في المئة.

وجاء سهم «عربي قابضة» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المدرجة بنمو نسبته 10 في المئة، فيما تصدر سهم «أموال» القائمة الحمراء بنحو 26.64 في المئة.

وتصدر سهم «بنك الخليج» نشاط التداول بالبورصة على جميع المستويات بكميات بلغت 11.3 مليون سهم بقيمة 3.5 ملايين دينار، مرتفعاً 1.3 في المئة عند سعر 312 فلساً بمكاسب بلغت 4 فلوس.