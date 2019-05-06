وطن النهار

تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ضمنها باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة أسمى عبارات التهاني بهذه المناسبة المباركة مبتهلا الى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة وأمثالها على سموه أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأن يمتع سموه بوافر الصحة وتمام العافية وأن يبقيه عضدا وسندا لصاحب السمو أمير البلاد وأن يؤيده بالعون لكل ما فيه رفعة وسؤدد ورقي وطننا الغالي.

وقد بعث سموه برقية شكر جوابية الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعرب فيها سموه عن المشاعر الطيبة بهذه المناسبة المباركة داعيا المولى عز وجل أن يمتعه بموفور الصحة والعافية مقرونة بالتوفيق والسداد ولوطننا الغالي دوام الامن والطمأنينة والمزيد من العلياء والسؤدد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الانساني.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تهنئة الى سمو الشيخ سالم العلي الصباح - رئيس الحرس الوطني والشيخ مبارك العبدالله الأحمد الصباح أعرب فيهما سموه عن المشاعر الطيبة بهذه المناسبة المباركة، داعيا الله العلي القدير أن يعيدها عليهما بوافر الخير واليمن والبركات وأن يسبغ عليهما موفور الصحة والعافية وعلى كويتنا الغالية دوام الأمن والتقدم والرخاء وعلى الأمتين العربية والاسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات.

كما تلقى سموه برقيات شكر جوابية من سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني والشيخ مبارك العبدالله الأحمد الصباح بمناسبة شهر رمضان المبارك داعيا العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة وأمثالها على سموه وهو ينعم بموفور الصحة والعافية والعمر المديد وعلى الوطن العزيز وابنائه الكرام بالعز والرفاه والنماء.

كما تلقى سموه برقيات تهنئة من كبار الشيوخ ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الاعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ضمنوها بأسمى آيات التهاني وصادق الدعاء أن يجعله شهر خير وبركة على سموه لمواصلة مسيرته الحافلة بالبذل والعطاء من أجل اعلاء راية الوطن وتعزيز مكانته ورعاية أبنائه الأوفياء معربين عن بالغ التقدير لجهود سموه الكبيرة وعطائه المتواصل في خدمة الوطن ورعايته الأبوية الكريمة لأبنائه الاوفياء سائلين الله العلي القدير أن يعيد على سموه أيامه المباركة وهو ينعم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ بلادنا العزيزة ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الانساني.

وتلقى سموه برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين بالدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي والأخوة المواطنين الكرام والمقيمين الأوفياء داخل وخارج دولة الكويت.

وقد بعث سموه ببرقيات شكر جوابية ضمنها سموه شكره وتقديره وتمنياته الطيبة للجميع داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الكويت وأهلها الأوفياء بالخير واليمن والبركات وأن يحفظها من كل مكروه وأن ينعم عليها بالأمن والأمان والاستقرار وأن يعيدها على الأمتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات سائلا الله العلي القدير أن يرحم شهداءنا الأبرار ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

كما استقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر بيان صباح أمس معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح.

واستقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.

كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

