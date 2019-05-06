وطن النهار

استقبل رئيس مجلس الادارة والمدير العام لـ (كونا) الشيخ مبارك الدعيج في مكتبه أمس الأحد عميد السلك الدبلوماسي وسفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشقيقة الشيخ عزام مبارك الصباح حيث تركز الحديث على التأثير الاعلامي المتنامي وأهميته في نشر الوعي والثقافة في المجتمعات. كما تناول الحديث الجهود التي تقوم بها (كونا) لتحديث خدماتها الاخبارية وتنويعها حتى تصل الى المواطنين داخل الكويت وخارجها. وأشاد السفير عزام الصباح بدور (كونا) في خدمة الدبلوماسية الكويتية ومساندة سياستها الحكيمة التي تهدف الى نشر الأمن والسلام في العالم. من جانبه أكد الدعيج حرص الوكالة على التعاون مع جميع المؤسسات الكويتية وتزويدها بالمعلومات والأخبار التي تدعم جهودها وتخدم مصالح الكويت.

