وطن النهار

أكدت المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتورة سميرة السيد عمر أهمية تقرير (آفاق الطاقة في الكويت) الذي يسعى أساسا الى التنسيق بين مؤسسات الدولة المعنية بنظام الطاقة ومشاركتها مباشرة في اعداد وتطوير هذا التقرير ليكون المرجع الوطني للدولة.

ولفتت عمر في كلمتها خلال حفل ختام مشروع (آفاق الطاقة في الكويت لعام 2019) أمس الأحد الذي أقامه المعهد الى أهمية الشراكة بين (الأبحاث العلمية) والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي لتطوير استراتيجيات النمو المستدام «وهذه الشراكة هي البداية لنا كمؤسسات في التعاون بوضع اللبنات الأساسية لـ (كويت جديدة 2035)».

وأوضحت أن الطاقة تؤدي دورا أساسيا في التطور والنمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد لأن ادارة الطاقة من مصادرها وتكنولوجيات تحويلها وصولا الى قطاعات الاستهلاك المختلفة لها انعكاسات هيكيلة على تنمية البلاد المستدامة.

ولفتت الى أن التقرير ركز في اصداره الأول على نظام الطاقة بقطاعاته تحت سيناريو (بقاء الأمور الدارجة) في حين بينت التوقعات أن الطلب على الطاقة ما زال مرتفعا نسبيا.

وأشارت الى ازدياد وقود الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة في مزيج الطاقة على حساب الوقود السائل للمشتقات النفطية «الذي لا شك سيؤدي الى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وكنتيجة لتلك الأمور الدارجة والتوقعات قدم التقرير توصيات كخارطة طريق لتحسين كفاءة النظام عموما».

وبينت عمر أن الهدف الأساس من التقرير ليس عرض التوقعات وتحليل السيناريوهات المختلفة فحسب بل أن يكون مرجعا وطنيا وأداة تخطيط ودعم وضع السياسات ذات العلاقة نحو (كويت 2035) وما بعد 2035.

من جانبه أكد الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي أن قطاع الطاقة يؤدي دورا حيويا في اقتصاد الكويت والمجتمع والبيئة.

وقال مهدي انه «ادراكا منا لأثر ديناميكيات نظام الطاقة العالمي على الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد فان الأمانة داعمة لسياسة الطاقة الوطنية التي تتوافق مع العديد من مبادرات خطة التنمية الوطنية منها تنويع انتاج الطاقة وترشيده بمشاركة أكثر للطاقة المتجددة بنسبة 15 في المئة في مزيج الطاقة الكهربائية العام للدولة بحلول عام 2030».

وأضاف أنه على صعيد جهود الكويت وخطة التنمية في مجال الطاقة التزمت الكويت في 25 سبتمبر 2015 خلال قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة باعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة التي تحتوي على 17 هدفا تتناول الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الطابع العالمي.

