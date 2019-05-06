وطن النهار

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السابقة وعضو المجلس الأعلى للبترول هند الصبيح، أن شهر رمضان المبارك الحالي سيشهد قفزة نوعية بتحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة في المشروع السادس عشر لجمع التبرعات الخيرية لم تشهدها الأعوام الماضية، بعد وضع الضوابط المحكمة وتنظيم العمل الخيري الذي بات أكثر ازديادا وارتقاء في بلد الخير تحت ظل قائد الانسانية.

جاء ذلك في تصريح أدلت به الصبيح للصحافيين على هامش تكريمها في حفل جمعية ملتقى الكويت الذي نظمته بالتعاون مع فريق عطاء المرأة الكويتية الانساني في قاعدة الدانة بفندق الشيراتون تحت رعاية ليلى الغانم (أم طلال) بمناسبة توشيحها جائزة التميز المجتمعي الانساني للعام 2018/2019 على جهودها المتميزة التي قدمتها في مجال العمل الكويتي التطوعي وخاصة الخيري والانساني وتطوير مؤسسات النفع العام، بحضور المسؤولين من وزارتي الشؤون والخارجية ورؤساء ومسؤولي الجمعيات والجهات الخيرية ورئيس الهيئة الخيرية المستشار بالديوان الاميري د. عبدالله المعتوق.

وأضاف الصبيح: ان «أهل الكويت جبلوا على عمل الخير منذ القدم، ما أعطى ثقة اكبر وبعداً دولياً للكويت التي أصبحت مركزا عالميا للعمل الانساني، الأمر الذي يتطلب من الجميع الحفاظ على هذا المركز كمتبرعين ومتطوعين وناشطين ومؤسسات في العمل الخيري تحت ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه».

وقالت الصبيح في كلمتها خلال الحفل: ان «اللقاء أحرجني جدا من اخوة يعملون اكثر مني في قطاع العمل الخيري والتطوعي فقد سافروا وعملوا وتحملوا واتهموا، وعملي لم يكن عشر عملهم»، مشيرة إلى أن هذا يؤكد على سواعد اهل الكويت التي تعمل جميعا كيد واحدة لتقدم الانجازات، مبينة أنه بالرغم من أن عملها كان من الجانب الحكومي هو جزء بسيط مقابل عمل أهل الكويت وجهودهم التطوعية والخيرية.

ومضت قائلة: ان «الخير ما زال يزدهر في الكويت بالارقام والاحصاءات، فالتنظيم يساعد ويشجع على الثقة في العمل الخيري ليصب في منابعه الحقيقية، وهذا الوشاح الذي احمله اعتز وافتخر به وتاج على جبيني من جمعية ملتقى الكويت بالتعاون مع فريق عطاء المرأة الكويتية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية ملتقى الكويت موسى محمد الجمعة، أن هند الصبيح تميزت خلال فترة توليها للمنصب الوزاري بالعمل الجاد والتعاون المميز مع كل الجمعيات والمبرات الخيرية، وبقية مؤسسات المجتمع المدني والنفع العام، ولم تتوان عنها في يوم من الأيام، موضحا أن مسيرتها حافلة بالإنجازات والتميز الواضح في الأداء والتعامل مع مؤسسات العمل الخيري والمدني وحرصها على الالتزام بتطبيق اللوائح والقوانين والنُظم والقرارات ضماناً لشفافية العمل الخيري وسعياً إلى تنظيمه وحوكمة إجراءاته وسياساته.

وقال الجمعه: إن «هذا الحفل تأصيل لمسيرة الاجداد في حب الخير وتشجيع العطاء الخيري والانساني الكويتي خاصة بما يفردنا بالتنمية والابتكار لتمكين حوكمته، مشيرا إلى أن ما يعزز هذا التحدي هو توجيهات وتوصيات صاحب السمو قائد العمل الانساني في اللقاء الذي تشرفنا به بمقابلة سموه مارس الماضي الذي وصانا بوصايا سامية للاستمرار ولتأصيل تفردنا».

من ناحيته، قال امين سر مجلس ادارة جمعية ملتقى الكويت جمال النامي، إن هند الصبيح أحد الداعين والداعمين لتأسيس جمعية ملتقى الكويت المعنية بتطوير العمل التطوعي والخيري وتشجيع العاملين فيه وصقل مواهبهم بالتدريب والتأهيل منذ القدم، فكانت ثمرته هذه الجمعية المباركة التي خطت بخطوات ثابتة في هذا المجال منذ تأسيسها، وبما تملكه من مشاريع وأنشطة استراتيجية هادفة لخدمة الوطن.

وأعلن النامي، تغيير مسمى جائزة وشاح الكويت للبصمة الإنسانية إلى وشاح الكويت للعمل الإنساني والتي سيتم إعلان نتائجها في الربع الأخير من العام الحالي بمعايير جديدة وزيادة عدد المشاركين بها.

بدورها، اكدت عنان الصبيحي في كلمتها بالحفل نيابة عن الحضور، أن هند الصبيح تستحق التكريم والتي سنفتقد جهودها في هذا القطاع، لافتة إلى ان الكويت بشبابها وبتطوعها تمتلك كل مقومات التنمية التي تضعها في طريق تحقيق رؤيتها الجديدة 2035.

وبينت ان الكويت تحتضن نحو 300 جهة تطوعية تقدم خدماتها في الداخل والخارج وتقدم نحو 30 ألف ساعة عمل تطوعية يوميا اسهمت في وصول العمل الإنساني الكويتي إلى أعلى الدرجات.

