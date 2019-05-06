وطن النهار

أجرى محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد، جولةً تفقديةً لقصر نايف اطلع خلالها على آخر الاستعدادات لمدفع الإفطار.

وتابع اللمسات الأخيرة لبرنامج (مدفع الإفطار) الذي يُذاع على تليفزيون الكويت ويُقدم قبيل الإفطار خلال الشهر الفضيل، كما تفقد الأطقم الفنية والتطوعية العاملة والخدمات المقدمة لرواد القصر.

وقد وجه المحافظ إلى «ضرورة العمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة لمرتادي قصر نايف وتوفير جميع وسائل سعادتهم واستمتاعهم بهذه الخدمات والأنشطة المقدمة»، معبراً عن «خالص أمنياته وتهانيه للمواطنين والمقيمين بمناسبة حلول الشهر الفضيل».

ووجه «شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة في الفعاليات المقامة في القصر ومن بينها تليفزيون الكويت وخصوصاً فريق عمل برنامج مدفع الإفطار، إلى جانب وزارة الدفاع ومديرية أمن محافظة العاصمة، بالإضافة إلى بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي وفريق المحافظة التطوعي، على جهودهم البناءة في خدمة المجتمع».

