وطن النهار

وافقت لجنة محافظة الجهراء في المجلس البلدي على طلب المؤسسة العامة للرعاية بترخيص سكن مؤقت للعمال بمنطقة جنوب المطلاع وذلك لإنجاز البنية التحتية وصيانة اعمال الطرق لعدد 4999 قسيمة ومحطات كهرباء الفرعية للضاحتين «N4»، «N1» بمشروع جنوب المطلاع.

ووافقت اللجنة برئاسة المقرر حمود العنزي بطلب تثبيت وتسليم موقع محطة التحويل الرئيسة على طريق السالمي بمنطقة الشقايا، كما وافقت على طلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص مسجد ومواقف سيارات وسكن عائلي للامام والمؤذن في منطقة العبدلي الزراعية في القشعانية قطعة رقم 4.

وأحالت اللجنة للجهاز التنفيذي لرفع تقرير طلب وزارة المالية تخصيص موقع خدمي على طريق كبد محافظة الجهراء لخدمة مستخدمي الطريق، كما احالت للجهاز التنفيذي بشأن وإيقاف توسعة مكب النفايات وحظر استخدامه والعمل على نقله إلى اماكن بديلة.

ورفضت اللجنة طلب الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بزيادة النسبة التجارية لمشروع القرية التراثية الترويجية في سليل الجهراء من 10 في المئة حتى 13 في المئة، كما رفضت اللجنة الاقتراح المقدم والخاص بشأن تخصيص الاراضي الزراعية بالمناطق الحدودية على طول الشريط الحدودي.

وحفظت اللجنة طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعية والثروة السمكية توسعة مشروع كبد لتربية الاغنام والماشية، فيما وافقت على طلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بتخصيص موقع مسجد مقابل القطعة 7 بمنطقة سعد العبدالله في محافظة الجهراء.

من جانب آخر وافقت لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي على الاقتراح المقدم بشأن التعجيل بتطوير وتحديث عقود النظافة لدى البلدية من اجل تحسين الخدمة مع عمل ورشة تتعلق بهذا الجانب ، كما وافقت اللجنة على الاقتراح المقدم بشأن زراعة أشجار تجميلية على جانبي ومحيط ممرات المشاة في جميع مناطق الكويت. وحفظت اللجنة برئاسة المهندسة مها البغلي الاقتراح المقدم بشأن عمل مسابقة للحدائق المنزلية في المناطق السكنية، والاقتراح المقدم بشأن قياس جودة الهواء قبل الموافقة على الانشطة الخارجية، واجلت الطلب المقدم بشأن مناقشة مستوى النظافة في جميع المحافظات لحين إقامة ورشة عمل، كما اجلت الاقتراح المقدم بشأن مرادم النفايات الصلبة المنتشرة في مناطق الكويت، فيمت حفظت الاقتراح المقدم بشأن توفير عمال نظافة وحاويات إضافية وقت الفعاليات وعمد الواجهة البحرية.

