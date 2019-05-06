وطن النهار

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح أمس في مكتبه بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح ومدير عام اكاديمية سعد العبد الله للعلوم الامنية بالتكليف اللواء ناصر بورسلي الملازم فهد سعد علي الغريب خريج جامعة نورثن أريزونا بالولايات المتحدة الأميركية تخصص هندسة كهربائية والملازم مفلح سند عبدالله الرشيدي خريج كلية شرطة أبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة وذلك لأداء قسم الانتساب لسلك الشرطة.

وهنأ الخريجين الجدد مؤكداً أنهم اضافة حقيقية لمسيرة العمل الأمني، وقال إن ضباطاً جدداً أنهوا الجانب الأكاديمي وانتقلوا الى الجانب العملي، وعليهم مسؤولية تطبيق جميع العلوم والمهارات التي اكتسبوها خلال فترة دراستهم على أرض الواقع.

وطالب الجراح الضباط الجدد بأن يكونوا مثالاً يحتذى به وانعكاسا حقيقيا لصورة رجل الأمن المثالي، مشددا على ضرورة التعامل الراقي مع الجميع والابتعاد عن أي سلوكيات خطأ والحرص على تطبيق القانون دون محاباة بكل حزم والمحافظة على هيبة رجل الأمن. وشدد على ضرورة الالتزام بالقسم وأن يضعوا أمن وطنهم وأمانه في عيونهم، ويتفانوا في أداء واجبهم في خدمة الكويت وأهلها والمقيمين على أرضها الطيبة. وتلا القسم وقرار التعيين مدير كلية الشرطة العقيد علي الوهيب.

