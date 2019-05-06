وطن النهار

بعث نــائب رئيس مجلس الــوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح ببرقيـة تهنئة الى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، قال فيها: يسعدني أن أرفع لمقام سموكم الكريم باسمي ونيابة عن جميع منتسبي وزارة الداخلية أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين الله أن يديم على سموكم موفور الصحة والعافية وأن يعيده على كويتنا الغالية والأمتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأضاف: ان أبناءك وبناتك منتسبي وزارة الداخلية وهم يستقبلون شهر رمضان المبارك يعاهدون سموكم على العمل المتواصل والتعاون محلياً واقليمياً ودولياً للتصدي لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار الوطن ومكوناته الاجتماعية مستعينين بالله ثم التوجيهات الحكيمة من لدن سموكم الكريم.

وختم بقوله: حفظ الله سموكم وأحاطكم بعنايته وأدام على وطننا العزيز أمنه وازدهاره في ظل قيادتكم الحكيمة والرشيدة.. وكل عام وأنتم بخير.

